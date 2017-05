Addio a Toni Bertorelli

E’ morto all’età di 67 anni l’attore piemontese Toni Bertorelli. Noto per le sue partecipazioni ai film di Nanni Moretti (Il caimano), Mario Martone (Morte di un matematico napoletano), Michele Placido (Romanzo Criminale), Carlo Mazzacurati (La lingua del santo) e Mel Gibson (La passione di Cristo). Nonostante una ricca carriera da caratterista, verrà ricordato soprattutto per la sua collaborazione con Marco Bellocchio, che lo aveva diretto in tre pellicole. Attivo anche in teatro e in televisione, negli ultimi anni, dopo una brutta malattia, era tornato sullo schermo grazie al Cardinal Caltanissetta, uno dei personaggi nel fortunato The Young Pope di Paolo Sorrentino.

Da Zora la Vampira, dei Manetti Bros.

Da L’ora di religione di Marco Bellocchio

Da Il caimano di Nanni Moretti