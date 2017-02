Alessandro Borghi è Tenco nel film su Dalida

Alessandro Borghi verrà premiato alla Berlinale il 13 Febbraio con il premio Shooting Stars Awards, in rappresentanza dell’Italia come miglior attore emergente del panorama cinematografico. L’attore è nel pieno della sua carriera, che lo ha visto negli ultimi tre anni recitare in Non Essere Cattivo di Claudio Caligari, in Suburra di Stefano Sollima e ne Il più grande sogno di Michele Vannucci.

In attesa della serie targata Netflix Suburra, l’attore romano è approdato l’11 gennaio scorso sui grandi schermi francesi con il film Dalida della regista Lisa Azuelos. Nel biopic sulla diva che conquistò i palchi europei nella seconda metà del 900, Alessandro Borghi veste i panni di Luigi Tenco a cui la cantante era molto legata. Nei panni di Dalida l’attrice modella Sveva Alviti, mentre Riccardo Scamarcio è Orlando, produttore musicale e fratello minore della diva. L’attore francese Jean Paul Rouve interpreta Lucien Morisse, il produttore discografico francese che ebbe una relazione di 5 anni con la cantante. Il film andrà in onda su Rai 1 il 15 febbraio.

Proprio il 27 gennaio scorso è caduto l’anniversario dei 50 anni dalla morte del cantante piemontese Luigi Tenco. Il 22 ottobre scorso alla finale del premio Tenco 2016 al Teatro Ariston di Sanremo è stato girato il docu-film 50 anni senza Tenco dedicato al cantante.