Amore e guerra, di Woody Allen

Con questo film Allen comincia ad allontanarsi dal genere comico: si ride ancora, ma dappertutto affiorano riflessioni tutt’altro che allegre. Ai tempi dell’invasione napoleonica, Boris Grusenko, eroe involontario, sposa Sonia e per amor suo accetta di uccidere Napoleone… Ispirato idealmente e ironicamente a Guerra e Pace di Tolstoj e girato fuori dagli Stati Uniti, in Francia e Ungheria. In questa opera Woody Allen si scatena totalmente, più attraverso la comicità verbale che per mezzo di quella corporea, fisica. Inoltre, tantissimi sono i riferimenti cinematografici: dai richiami dialogici a Ingmar Bergman (da sempre suo idolo), alle citazioni su Mel Brooks, gags alla Monty Python. Tra l’altro, in questi giorni è uscita una nuova biografia sul regista, scritta dal critico e amico Eric Lax. “Woody Allen dall’inizio alla fine”, oltre 400 pagine, seguendo l’autore per un anno intero, durante la realizzazione di Irrational Man, con Emma Stone e Joaquin Phoenix. Eric Lax racconta Woody come se fossimo accanto a lui, sul set e in fondo il film in lavorazione è solo un pretesto grazie al quale il libro regala un’immagine del regista inedita. Woody Allen pensa al suo lavoro in ogni momento della giornata. Infatti durante la lavorazione di Irrational Man, ha portato a termine contemporaneamente Magic in the Moonlight, ha scritto Café Society, ha ideato la serie tv prodotta da Amazon e adattato Pallottole su Broadway per un musical teatrale.

E poi, non poteva mancare tutta una parte cospicua sul mondo femminile e in Amore e guerra è protagonista una delle sue muse ispiratrici: Diana Keaton. Gli uomini, secondo Woody, tendono a leggere le cose in bianco e nero, mentre le donne hanno sentimenti più articolati. “Quando mi viene un’idea per una storia penso sempre se può essere realizzata con una donna…”. Non è un azzardo probabilmente se si ammette che quest’opera è particolarmente emblematica per scardinare il pensiero dell’autore, per cercare di farlo conoscere per la prima volta a chi non si è ancora imbattuto nella sua filmografia. Satira e comicità verbosa sono determinanti e fortemente connotative, senza però tralasciare definitivamente gli aspetti più propriamente malinconicamente riflessivi. “Amare è soffrire. Se non si vuol soffrire, non si deve amare. Però allora si soffre di non amare. Pertanto amare è soffrire, non amare è soffrire, e soffrire è soffrire. Essere felice è amare: allora essere felice è soffrire. Ma soffrire ci rende infelici. Pertanto per essere infelici si deve amare. O amare e soffrire. O soffrire per troppa felicità. Io spero che tu prenda appunti”.

Titolo originale: Love and Death

Regia: Woody Allen

Interpreti: Diane Keaton, Harold Gould, Jess Barker, Lloyd Battista, Woody Allen

Origine: USA 1975

Durata: 90’

Genere: commedia