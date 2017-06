Arriva la conferma: Toni Servillo sarà Berlusconi per Sorrentino

In questi giorni Silvio Berlusconi è già sugli schermi italiani nell’interpretazione di Paolo Pierobon per 1993, la seconda stagione della serie dedicata agli anni di Tangentopoli e dintorni, con Stefano Accorsi.

Quest’estate inizieranno invece le riprese, girate in lingua italiana, di Loro, incentrato sulla figura di Berlusconi e la sua corte, prodotto da Indigo Film, scritto da Paolo Sorrentino e Umberto Contarello.

Ad interpretare Silvio Berlusconi, l’attore-feticcio di Sorrentino, Toni Servillo.

Il film è stato acquisito da Focus Features e verrà distribuito da Universal Pictures Italy per il mercato italiano.