Audace colpo dei soliti ignoti: disponibile la colonna sonora che unì Piero Umiliani e Chet Baker

Se il suo prequel, I soliti ignoti di Mario Monicelli, è sopravvissuto cinematograficamente meglio al passare del tempo, di Audace colpo dei soliti ignoti di Nanni Loy si ricorda ancora oggi soprattutto la colonna sonora. Quella fu l’occasione per il compositore Piero Umiliani di collaborare per la prima volta con Chet Baker, tromba inconfondibile della storia del jazz del secondo dopoguerra, che prestò le sue capacità per una sessione di registrazione avvenuta negli studi della RCA nell’ottobre del 1959. Per il sound del film, definito poi un crime-jazz all’italiana, vennero radunati i migliori solisti dell’epoca che diedero vita ad una band inedita composta, tra gli altri, da Roberto Pregadio, Berto Pisano, Franco Chiari, Gino Marinacci, Livio Cerveglieri e Marcello Boschi. Oggi questa colonna sonora è finalmente disponibile in LP ordinabile via internet al sito https://fourfliesrecords.bandcamp.com/album/audace-colpo-dei-soliti-ignoti

Mentre il racconto di questa esperienza condivisa è possibile ritrovarlo nel volume di fresca pubblicazione dedicato a Umiliani dal titolo Mr. Mah-Nà Mah-Nà – Piero Umiliani e la sua musica scritto da Gianluca Tosi. Nel testo, disponibile in una tiratura di 500 copie con omaggio un EP 45 giri con quattro pezzi, si ripercorre la storia del compositore all’interno del jazz italiano, dal il motivetto di Mah-Nà Mah-Nà reso celeberrimo in tutto il mondo nella interpretazione dei Muppets, a collaborazioni internazionali come appunto quella con Baker.