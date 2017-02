Berlinale2017 – Orso d’oro a Ildikó Enyedi, Miglior regia a Aki Kaurismaki: ecco tutti i premi

La giuria internazionale della #Berlinale2017 – Paul Verhoeven (Presidente), Dora Bouchoucha Fourati, Olafur Eliasson, Maggie Gyllenhaal, Julia Jentsch, Diego Luna, Wang Quan’an – ha assegnato questi premi:

Orso d’oro

On Body and Soul, di Ildikó Enyedi

Orso d’argento gran premio della giuria

Félicité, di Alain Gomis

Orso d’argento miglior regia

Aki Kaurismaki per The Other Side of Hope

Orso d’argento miglior attrice

Kim Minhee in On the Beach at Night Alone, di Hong Sangsoo

Orso d’argento miglior attore

Georg Friedrich in Bright Nights, di Thomas Arslan

Orso d’argento miglior sceneggiatura

A Fantastic Woman, di Sebastián Lelio