Berlinale2017: Patriot di Steve Conrad e la militarizzazione della serialità USA

Nell’ambito della #Berlinale2017 verrà presentata la nuova serie firmata Steve Conrad, Patriot.

Sceneggiatore di The Weather Man – L’uomo delle previsioni e La ricerca della felicità, Conrad ci racconterà in questa prima stagione composta da dieci episodi la complicata vita dell’agente segreto John Tavner (Michael Dorman): il suo incarico è evitare che l’Iran sviluppi armi nucleari e questo lo porta a fingersi un impiegato di medio livello in una società petrolifera. A causa di problemi personali, dell’incompetenza del governo e della sua vita intricata, la sua missione potrebbe essere messa a rischio per i tanti fallimenti che sta vivendo.

Il thriller family dramedy prodotto dagli Amazon Studios comprenderà nel cast Terry O’Quinn, Michael Chernus, Kathleen Munroe, Aliette Opheim e Kurtwood Smith.

Amazon ha annunciato che Patriot debutterà il 24 febbraio sulla sua piattaforma di streaming.

Tra le nuove uscite di questa stagione seriale troveremo, tra le altre, Behind Enemy Lines e For God and Country, in quella che ha tutte le apparenze di essere una spinta verso una militarizzazione quasi canonica di una spettacolarizzazione patriottica, una spinta che coincidendo con la drammatica ascesa di Donald Trump a Presidente degli Stati Uniti, potrebbe apparire una forzatura voluta al rigore della sua linea politica. Una polemica già messa in campo e che sembra accendersi nel continuum di nuove uscite dalle tematiche sostanzialmente similari.