Berlinale2017 – Riprendere Berlino

Aggiornato quotidianamente, il piccolo programma privato di Sentieri Selvaggi tra la sterminata selezione berlinese. Recensioni, interviste, incontri, dall’edizione numero 67 che vede l’Orso d’oro alla Carriera dedicato a Milena Canonero, e la giuria presieduta da Paul Verhoeven. Grande attesa per il ritorno di James Gray, e per l’exploit di Luca Guadagnino già apprezzatissimo all’ultimo Sundance. Da non perdere, al solito, le sperimentazioni e le nuove frontiere della sezione Forum e Forum Expanded, e la retrospettiva dedicata alla fantascienza. Il festival ricorderà John Hurt, recentemente scomparso, mentre il nostro Alessandro Borghi è tra le Shooting Stars 2017.

Competition (concorso e fuori concorso):

Ana, mon amour di Călin Peter Netzer

Bamui haebyun-eoseo honja (On the Beach at Night Alone) di Hong Sangsoo

Beuys di Andres Veiel

Colo di Teresa Villaverde

The Dinner di Oren Moverman

Django di Etienne Comar

El Bar (The Bar) di Álex de la Iglesia

Félicité di Alain Gomis

Final Portrait di Stanley Tucci

Hao ji le (Have a Nice Day) di Liu Jian

Helle Nächte (Bright Nights) di Thomas Arslan

Joaquim di Marcelo Gomes

Logan di James Mangold

Mr. Long di Sabu

The Party di Sally Potter

Pokot (Spoor) di Agnieszka Holland

Return to Montauk di Volker Schlöndorff

Sage femme (Midwife) di Martin Provost

T2 Trainspotting di Danny Boyle

Teströl és a lélekröl (On Body and Soul) di Ildiko Enyedi

Toivon tuolla puolen (The Other Side of Hope) di Aki Kaurismäki

Una Mujer Fantástica di Sebastián Lelio

Viceroy’s House di Gurinder Chadha

Wilde Maus (Wild Mouse) di Josef Hader

Berlinale Special

The Lost City of Z di James Gray

the bomb di Kevin Ford

Patriot di Steve Conrad

Panorama

Call Me by Your Name di Luca Guadagnino

The Misandrists di Bruce LaBruce

I Am Not Your Negro di Raoul Peck

Política, manual de instrucciones (Politics, Instructions Manual) di Fernando León de Aranoa

Tahqiq fel djenna (Investigating Paradise) di Merzak Allouache