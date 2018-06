Blog NET NEUTRALITY – A Roth(a)

“La fine è così immensa e la sua stessa poesia non ha bisogno di grandi retoriche ma solo di parole semplici..”. Ecco, parole semplici per il più grande scrittore contemporaneo secondo molti, per l’uomo degli intrighi e dei complotti, della lingua muscolare, tanto da dimenticarci la trama a metà romanzo. È successo al sottoscritto diverse volte. Dimenticarsi la trama e perdersi nelle immagini, nello sguardo dei personaggi, questa non è soltanto semplicemente letteratura, è qualcos’altro, forse cinema, magari. Macchie, pastorali, teatri, patrimoni, i pezzetti di vita si scollegano, ogni pezzo va per conto suo, non c’è più una direzione: c’è solo l’azione nevrotica o la stasi nevrotica per dimenticare che poteva esistere una direzione. Tutti i frantumi della giornata e degli anni sembrano nemici di quell’ora in cui potremmo fermarci, ma vivi al di fuori del tempo morto: come accade nella magia della letteratura di Roth.

“Solo scopando si è vivi…”, pare abbia detto una volta, e questo avrebbe fatto indisporre qualche nostro critico letterario, come la storia della misoginia riscontrabile nei suoi personaggi femminili… e poi però restano i suoi libri, il mancato riconoscimento del Nobel e l’effetto di dipendenza dalle sue pagine, magari non sempre le più belle di sempre, ma certamente le più sentite, come masturbarsi davanti la tomba della moglie. Leggere è poca cosa, un piccolo fuoco acceso nel buio dei tempi difficili, secondo Roth, ma a volte il poco è la scintilla di un incendio: non resta che partire da dovunque per arrivare là dove la vita è più vita, là dove tutto ci dice che ciò che abbiamo bisogno dobbiamo imparare a immaginarlo. Ciò che è essenziale per le nostre vite non ha niente a che fare con l’attualità o l’estrapolazione a caso di una frase, di un pensiero, di un frammento. Tutto ciò che ci sveglia dal sonno e ci rende vivi non è né giovane né vecchio, né rivoluzionario né conservatore: forse che bellezza e verità sono vecchi o giovani, conservatori o rivoluzionari?

L’attualità sarà tra un attimo vecchiaia e putrefazione: ciò che è vivo rinasce continuamente, e ricomincia a ogni istante. Leggere per vivere (anche se negli ultimi anni della sua vita; Roth aveva smesso di interessarsi ai romanzi, ma solo saggi storici, per trovare il senso della realtà…) significa agire attraverso le metamorfosi che moltiplicano e modellano la nostra personalità, esercitandoci nella scienza esatta dell’immaginazione: e poche azioni sono paragonabili a questo risveglio ebbro che assorbe tutta intera la persona e la fa vibrare di energia, sprofondandola nell’amore per il mondo e trascinandola fuori dall’ora e dell’illusa attualità, l’ora che ignora di essere già passata. In mezzo a sussulti di passione e smarrimenti di pena, nelle vite che ci vengono rubate e nelle ore felici, nei sogni che gridano e nelle aurore che ancora sorgeranno, non ci resta altro da fare che cominciare a diventare vivi. “Sono come un dottore di un reparto di medicina d’urgenza e sono anche il caso più urgente…”.