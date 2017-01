Botticelli – Inferno, di Ralph Loop

A poche settimane dall’uscita del film di Ron Howard tratto da Inferno di Dan Brown, la Nexo Digital apre una nuova stagione dedicata ai celebri artisti della storia internazionale riportando alla luce l’enigmatica opera del maestro fiorentino Sandro Botticelli: in un totale di 102 minuziosi disegni, il noto pittore fece rivivere le descrizioni dantesche con una dovizia straordinaria e e scrupolosa.

Protagonista che delinea l’intera cornice del docu-film Botticelli – Inferno è la “Mappa dell’Inferno”, una vera e propria cartina dei gironi ipotizzati da Dante dai tratti enigmatici ed oscuri. Cosa spinse l’autore di capolavori come “Primavera” e “Nascita di Venere” a varcare le soglie dell’Inferno dantesco, tra peccatori, incubi e punizioni?

La ricerca del regista Ralph Loop varca la soglia di città come Firenze, Londra, Berlino, passando per i depositi del Vaticano, fino a raggiungere Lennoxlove House in Scozia, il tutto per scrutare e introdurci ad una comprensione del lato meno noto di Botticelli.

Pur mantenendo una classica impostazione documentarista, Loop ci offre un lavoro di ricerca accuratamente delineato da un supporto che vede nei 9 gironi dell’Inferno la stessa suddivisione del racconto, coinvolgendo lo spettatore in un percorso artistico che si divincola dagli eccessivi tratti canonici, per portarlo agli occhi di tutti. Infatti, se fondamentali sono le analisi degli esperti che, tra teorie certe o ipotizzate, aprono il nostro sguardo su questa grandiosa anomalia artistica, importanti sono anche gli interventi delle persone comuni che, intervistate per i vicoli di Firenze, regalano un tratto umano e sentimentale ad una (ri)scoperta che, priva di questo elemento, sarebbe potuta apparire troppo macchinosa sul grande schermo.

Accompagnati da una voce narrante che, tra prologo ed epilogo, lascia spazio ad un immaginario monologo dell’artista fiorentino, il docu-film Botticelli – Inferno è un lavoro riuscito che fa della divulgazione artistica un tassello importante per il nostro cinema.

Conservato nei depositi climatizzati del Vaticano, in occasione del film l’opera è stata digitalizzata con uno scanner ad altissima definizione che ha portato alla luce dettagli fino a quel momento invisibili ad occhio nudo.

Una co-produzione tedesco-italiana a cura di TV Plus, Medea Film e Nexo Digital.