Box Office Italia

Cinquanta sfumature di nero conquista la prima posizione del botteghino italiano con un incasso complessivo di €2.862.417 a due settimane dall’uscita. Il film di James Foley è l’adattamento del secondo capitolo della saga letteraria di E.L.James e vede nuovamente protagonisti Jamie Dornan e Dakota Johnson. Medaglia d’argento per Mamma o papà?, diretto da Riccardo Milani, con un bottino totale di €1.810.599 al primo weekend di programmazione. La coppia Cortellesi-Albanese interpreta due genitori in procinto di divorzio e apparentemente soddisfatti di come il loro rapporto sta evolvendo. Ma quando la notizia di un viaggio all’estero si fa strada nella vita di entrambi, le cose cambieranno inevitabilmente. Terza posizione per la new entry Ballerina, diretto da Eric Summer ed Erin Warin, con un incasso totale di €1.201.524. Ci troviamo nella Francia del 19esimo secolo. Félicie è un’undicenne che sogna di diventare prima ballerina dell’Opera. Con l’aiuto di Victor, orfano tanto quanto lei, si incamminerà in un viaggio verso la capitale tra avventure e incontri interessanti.

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT Cinquanta sfumature di nero Uni. €2.862.417 €12.134.057 2 Mamma o papà? Medusa Film €1.810.599 €2.177.439 1 Ballerina Videa-CDE €1.201.524 €1.202.745 1 Resident Evil 6: The Final Chapter WB. €641.804 €642.212 1 Lego Batman – Il Film WB. €619.204 €2.019.237 2 La La Land 01 Distribution €560.883 €6.642.902 4 La battaglia di Hacksaw Ridge Eagle Pic. €496.050 €3.134.297 3 Manchester by the sea Uni. €455.423 €456.209 1 Smetto quando voglio 2 – Masterclass 01 Distribution €355.489 €3.044.803 3 L’ora legale Medusa Film €284.633 €10.074.739 5