Box Office Italia

Prima posizione per la new entry The Great Wall con un incasso complessivo di €1.320.515. La pellicola di Zhang Yimou vede il protagonista Matt Damon giungere in Cina alla ricerca della polvere nera, un’antenata della polvere da sparo. Dopo aver combattuto contro una bestia gigantesca, Damon si affianca all’esercito cinese per sconfiggere il resto di quelle creature, chiamate Taotie, le quali ogni sessant’anni minacciano la distruzione del genere umano. Medaglia d’argento per Beata Ignoranza di Massimiliano Bruno con un introito totale di €1.239.404 al primo weekend dall’uscita. Protagonisti Marco Giallini e Alessandro Gassman nei panni di due amici di vecchia data alle prese con differenze d’approccio alla tecnologia e ai rapporti interpersonali. Terza posizione per T2 - Trainspotting con un bottino complessivo di €1.073.611 al primo fine settimana di programmazione. Sequel del cult del’96, nuovamente diretto dal britannico Danny Boyle, il film vede il ritorno della gang composta da Ewan McGregor (Rent Boy), Johnny Lee Miller (Sick Boy), Ewen Bremner (Spud) e Robert Carlyle (Franco).

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT The Great Wall Uni. €1.320.515 €1.339.563 1 Beata Ignoranza 01 Distribution €1.239.404 €1.239.404 1 T2 – Trainspotting WB. €1.073.611 €1.073.611 1 Mamma o papà? Medusa Film €972.581 €3.532.043 2 Cinquanta sfumature di nero Uni. €898.830 €13.989.072 3 Ballerina Videa-CDE €841.556 €2.331.157 2 Jackie Lucky Red €833.652 €833.652 1 La La Land 01 Distribution €331.431 €7.123.724 5 Manchester by the sea Uni. €315.708 €911.990 2 Lego Batman – Il film WB. €235.929 €2.357.973 3