Box Office Italia

Alien: Covenant conquista l’oro al botteghino italiano con un incasso complessivo di €1.133.408 nel primo weekend di programmazione. Sequel di Prometheus e secondo prequel di una delle saghe più amate della storia del cinema, il film di Ridley Scott vede l’equipaggio della navicella Covenant alle prese con il trasporto di una miriade di embrioni atti a colonizzare un pianeta. Causa avaria, il gruppo si risveglia dal sonno criogenetico e intercetta un segnale radio proveniente da un pianeta vicino. Seconda posizione per la new entry King Arthur di Guy Ritchie con un introito totale di €858.609. Artù, Charlie Hunnam, è destinato ad estrarre Excalibur dalla roccia e riportare la pace in un regno contaminato dal trono di Vortinger, sovrano privo di scupoli interpretato da Jude Law. Medaglia di bronzo per Guardiani della Galassia Vol.2 di James Gunn con un bottino complessivo di €385.989 nel terzo fine settimana dall’uscita. Il nuovo prodotto Marvel-Disney rilancia il successo del primo capitolo del 2014 con lo stesso ventaglio di star: da Bardley Cooper a Zoe Saldana.

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso Tot Alien Covenant Fox €1.133.408 €1.135.379 1 King Arthur WB €709.837 €858.609 1 Guardiani della Galassia Vol.2 Disney €385.989 €6.673.963 3 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse Lucky Red €364.485 €6.071.901 4 Tutto quello che vuoi 01 Distribution €249.009 €249.009 1 Baby Boss Fox €215.465 €6.422.658 4 Gold- La grande truffa Eagle Pictures €167.102 €808.932 2 La tenerezza 01 Distribution €147.352 €1.986.167 3 Song to Song Lucky Red €145.510 €175.181 1 The Circle Adler €120.478 €1.977.329 3