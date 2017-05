Box Office Italia

Alien: Covenant di Sir Ridley Scott sbanca il botteghino italiano con un introito complessivo di €2.009.003. Il sequel di Prometheus vede l’equipaggio della navicella Covenant risvegliarsi dal sonno criogenico a causa di un brillamento stellare, anticipato da una tempesta di neutrini. Sebbene il compito fosse la colonizzazione di un pianeta, il gruppo riceve un segnale radio da un mondo vicino e decide di indagarne la provenienza. Medaglia d’argento per la commedia-horror Scappa – Get Out, scritta e diretta dal comico Jordan Peele, con un incasso totale di €504.618 alla prima settimana dalla release. Chris e Rose decidono di trascorrere qualche giorno nella casa dei genitori di lei: un ambiente ospitale dove però i domestici di pelle nera si comportano in modo strano…Terza posizione per King Arthur con un bottino complessivo di €460.915 nel secondo weekend dall’uscita. Guy Ritchie adatta per il grande schermo la narrativa del ciclo bretone con un Charlie Hunnam che veste i panni di un ingenuo Artù ancora ignaro del suo destino regale. Dopo aver estratto Excalibur dalla roccia e averne imparato i segreti grazie all’aiuto di una maga, potrà unirsi alla Resistenza e combattere il tiranno Vortigern (Jude Law).

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT Alien: Covenant Fox €542.470 €2.009.003 2 Scappa – Get Out Uni. €504.618 €504.618 1 King Arthur WB €460.915 €1.539.847 2 Fortunata Uni. €444.742 €444.742 1 The Dinner Videa-CDE €223.436 €223.436 1 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse Lucky Red €202.493 €6.372.695 5 Tutto quello che vuoi 01 Distribution €199.781 €526.257 2 Guardiani della Galassia Vol.2 Disney €199.004 €6.976.752 4 I Peggiori WB €147.867 € 147.867 1 Baby Boss Fox €147.022 €6.611.027 5