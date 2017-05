Box Office Italia

Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar conquista anche il botteghino italiano con un introito totale di €4.870.348 alla prima settimana di programmazione. Il duo registico Ronning-Sandberg, sotto l’ala protettrice del veterano Jerry Bruckheimer, riprende le redini della saga interrotta nel 2011 con Oltre i confini del mare. Un progetto dalla gestazione lunga, basti pensare che le riprese terminarono nel 2015, a causa degli elevatissimi costi di post-produzione (un budget dichiarato di $230 milioni). Johnny Depp torna nei panni dell’eccentrico Capitan Jack Sparrow, accompagnato dagli “storici” Orlando Bloom e Keira Knitghley, ma la novità è il Premio Oscar Javier Bardem nel ruolo del Capitano Armando Salazar. Medaglia d’argento per Fortunata, di Sergio Castellitto, in concorso a Cannes2017 nella sezione Un Certain Regard, con un bottino complessivo di €415.624 nel secondo weekend dalla release. Jasmine Trinca, vincitrice del premio alla miglior attrice, interpreta una madre sulla trentina che lavora come parrucchiera porta a a porta sperando, un giorno, di poter aprire il suo salone. Una bambina di otto anni, un marito violento da cui non è legalmente separata, e una periferia romana versata nel degrado. Terza posizione per Scappa – Get Out, la commedia-horror campione di incassi negli USA, con un introito totale di €217.767 nel secondo fine settimana d’uscita. Il comico Jordan Peele sfrutta il termine della presidenza Obama per giocare con cambiamenti e luoghi comuni di matrice razziale. Chris e Rose sono una coppia di innamorati intenti a trascorrere qualche giorno nella casa dei genitori di lei. Proprio qui, una serie di eventi equivoci e allarmanti costringeranno Chris a dubitare della realtà che lo circonda.

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar Disney €4.077.445 €4.870.348 1 Fortunata Uni. €415.624 €1.095.860 2 Scappa – Get Out Uni. €217.767 €870.593 2 47 Metri Adler €212.877 €212.877 1 Alien: Covenant Fox €176.600 €2.353.128 3 King Arthur WB €135.697 €1.791.494 3 The Dinner Videa-CDE €95.272 €371.506 2 Tutto quello che vuoi 01 Distribution €80.667 €643.796 3 Famiglia all’improvviso – Istruzioni non incluse Lucky Red €62.280 €6.477.586 6 Guardiani della Galassia Vol.2 Disney €54.752 €7.088.948 5