Box Office Italia

Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar mantiene la prima posizione del botteghino italiano con un introito complessivo di €8.575.783 nelle due settimane di programmazione. A sei anni dall’ultimo capitolo, Oltre i confini del mare, la coppia registica Ronning-Sandberg si sobbarca il peso di un franchise iniziato all’alba dei 2000 sotto la produzione del magnate Jerry Bruckheimer. Johnny Depp riveste i cenci pirateschi di Capitan Jack Sparrow, accompagnato da Will Turner, Orlando Bloom, ancora intrappolato sull’Olandese Volante e in attesa che qualcuno spezzi la maledizione. New entry Javier Bardem, marito della Cruz, star femminile del precedente episodio, nel ruolo del Capitano Salazar. Secondo gradino del podio per il cinecomic DC Wonder Woman con un incasso totale di €1.087.223 nel primo weekend di programmazione. Patty Jenkins (Monster) sfida il canone del genere, notoriamente tutto al maschile, fatta eccezione per la Vedova Nera Marvel, e costruisce una storia sulla reclusione, il divertimento nel conoscere il mondo per la prima volta, e la sete di vendetta e combattività della principessa amazzone. Terzo classificato Baywatch, di Seth Gordon, con un bottino totale di €691.787 nel primo fine settimana dalla release. Tratto dall’omonimo serial anni ’90, il film vede protagonisti Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra D’Addario.

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar Disney €2.381.049 €8.575.783 2 Wonder Woman WB €1.087.162 €1.087.223 1 Baywatch Uni. €691.626 €691.787 1 Fortunata Uni. €313.863 €1.562.636 1 Quello che so di lei BIM €113.667 €113.692 1 47 metri Adler €109.342 €404.483 2 Nocedicocco il piccolo drago Notorious €103.949 €103.949 1 Scappa – Get Out Uni. €100.592 €1.040.478 3 Alien: Covenant Fox €83.212 €2.496.952 4 The Beatles: Sgt. Pepper & beyond Lucky Red €73.410 €155.702 1