Box Office Italia

Il reboot de La Mummia, diretto da Alex Kurtzman, si aggiudica la medaglia d’oro al botteghino italiano con un introito complessivo di €1.554.427 alla prima settimana di programmazione. Pellicola apripista del Dark Universe targato Universal, il film, con protagonisti Sofia Boutella e Tom Cruise, vede la principessa Ahmanet risvegliarsi da un sonno ultramillenario dopo essere stata sepolta nelle profondità del deserto egizio. Portatrice di una maledizione accresciuta dagl’anni di “sonno”, la mummia rischia di mettere in pericolo l’intero genere umano. Secondo gradino del podio per Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar con un bottino totale di €914.354 nella terza settimana dall’uscita. Quinto capitolo del franchise diretto dal duo Ronning-Sandberg, e nuovamente prodotto da Jerry Bruckheimer, il film vede il ritorno del Capitan Jack Sparrow, alias Johnny Depp, e di vecchi volti quali: Orlando Bloom e Keira Knightley. Novità assoluta il Premio Oscar Javier Bardem nel ruolo del Capitano Salazar. Terza posizione per l’eroina DC Wonder Woman con un incasso complessivo di €2.093.945 nelle due settimane di programmazione. Diretto da Patty Jenkins, il film recupera la figura della principessa delle Amazzoni Diana, dopo una breve apparizione in Batman vs Superman, e la catapulta dal suo paradiso terrestre nel bel mezzo del secondo conflitto mondiale. Diana, Gal Gadot, è convinta che dietro l’odio e la sete di sangue degli stati contrapposti ci sia lo zampino di Ares, dio della guerra, artefice, tempo addietro, dell’isolamento delle Amazzoni sull’isola segreta.

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT La Mummia Uni. €1.554.427 €1.554.427 1 Pirati dei Caraibi: la vendetta di Salazar Disney €914.354 €10.236.593 3 Wonder Woman WB €573.416 €2.093.945 2 Baywatch Uni. €371.788 €1.335.566 2 Quando un padre Eagle P. €104.346 € 104.346 1 Fortunata Uni. €97.083 €1.742.543 4 Quello che so di lei BIM €56.058 €198.447 2 Tutto quello che vuoi 01 Di. €43.575 €177.448 5 Nocedicocco il piccolo drago Notorious P. €33.438 €33.712 2 Un appuntamento per la sposa Cinema €32.322 €32.322 1