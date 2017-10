Box Office Italia

Blade Runner 2049 rimane in testa al botteghino italiano con un incasso complessivo di €1.118.958 nel secondo fine settimana dall’uscita. Diretto dal canadese Denis Villeneuve, il film prosegue le vicende dell’immaginario di Philip K. Dick (Ma gli androidi sognano pecore elettriche?) e naturalmente dell’originale dell’82 di Sir Ridley Scott, con protagonista Harrison Ford nei panni di Rick Deckard. Ford non si lascia sfuggire l’occasione di rientrare nell’universo androide, solo che il limelight spetta a Ryan Gosling, un agente sul quale, stavolta, non si nutrono dubbi circa la specie. Si ratta infatti di un replicante, con un’unica missione: rintracciare i vecchi Nexus e cancellarli dalla faccia della Terra. Secondo gradino del podio per L’uomo di neve, con un bottino totale di €900.001 al primo weekend di programmazione. Diretto da Tomas Alfredson (Lasciami entrare, La Talpa), il film è la trasposizione dell’omonimo giallo best-seller di Jo Nesbo. Michael Fassbender interpreta il detective Harry Hole, alcolizzato, frustrato, alla ricerca di un killer che ama firmare le sue “opere” con la decapitazione. Terza posizione per Emoji – Accendi le emozioni, con un introito complessivo di €410.782 al terzo fine settimana dalla release. Animazione Sony Pictures, diretto da Tony Leondis, il film narra dell’emoji Gene, abitante di Messaggiopoli. I suoi genitori rappresentano l’espressione “bah” e il ragazzo è destinato a seguirne le orme. Tuttavia, il suo repertorio è molto più vasto e il bullismo è sempre dietro l’angolo. Nel momento della scannerizzazione nello smartphone dell’adolescente Alex, Gene sbaglia espressione e manda in cortocircuito l’intera messaggeria.

Titolo Distribuzione

Incasso WE

Incasso TOT Blade Runner 2049 WB €1.118.958 €3.819.037 2 L’uomo di neve Uni. €900.001 €900.001 1 Emoji – Accendi le emozioni WB €410.782 €2.597.357 3 Lego Ninjago – Il film WB €405.151 €405.151 1 Nove lune e mezza Vision distribution €381.831 €381.831 1 Ammore e Malavita 01 Distribution €318.052 €1.084.233 2 Come ti ammazzo il bodyguard Eagle Pictures €283.449 €949.820 2 40 sono i nuovi 20 Eagle Pictures €247.008 €247.738 1 Il palazzo del Viceré Cinema €176.714 €176.714 1 Cars 3 Disney €153.850 €7.738.213 5