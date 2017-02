Al vertice del Box Office USA troviamo The Lego Batman Movie, diretto da Chris McKay, con un incasso complessivo di $34,225,000 nel secondo weekend di programmazione. Il film, spin-off di The Lego Movie, distribuito nel 2014, vede l’Uomo Pipistrello alle prese con i gangster di Gotham e un bambino che ha deciso di adottare. Seconda posizione per la commedia erotica Fifty Shades Darker (Cinquanta sfumature di nero), secondo capitolo tratto dalla trilogia letteraria di E. L. James, con un introito totale di $20,966,845 a due settimane dalla release. La pellicola, diretta da James Foley, si incentra su un nuovo accordo tra i due protagonisti e, in particolare, sulle condizioni perché Ana Steele dia a Grey una seconda chance per riconquistarla. Bronzo per la new entry The Great Wall (La Gran Muraglia), con un bottino complessivo di $18,079,140. Protagonista del film Matt Damon impegnato nella costruzione del grande confine cinese e diretto dal cineasta Zhang Yimou al suo primo lavoro in lingua inglese.

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT The Lego Batman Movie WB. $34,225,000 $98,791,314 2 Fifty Shades Darker Uni. $20,966,845 $89,663,300 2 The Great Wall Uni. $18,079,140 $18,079,140 1 John Wick: Chapter Two LG/S $16,500,000 $58,692,083 2 Fist Fight WB. (NL) $12,015,000 $12,015,000 1 Hidden Figures Fox $7,100,000 $142,591,830 9 Split Uni. $7,038,400 $123,603,930 5 A Dog’s Purpose Uni. $5,560,855 $50,676,365 4 La La Land LG/S $4,500,000 $133,504,066 11 A Cure for Wellness Uni. $4,200,000 $4,200,000 1