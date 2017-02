Box Office USA

Medaglia d’oro per la new entry Get Out con un incasso di $33,377,060 nel primo fine settimana di programmazione. Diretto dall’esordiente Jordan Peele, finora apparso solo nelle vesti di comico, il film è una mistura comedy/horror basata sull’incontro tra due giovani, lei bianca lui nero, e i genitori della ragazza. Quello che dovrebbe essere un classico meet the parents si trasforma in qualcosa di più, considerando che i due coniugi si comportano in maniera eccessivamente accomodante e non per la serenità della figlia… Seconda posizione per The LEGO Batman Movie, con un bottino totale di $19,208,097 alla terza settimana dalla release. L’animazione, diretta da Chris Mckay, ci porta a Gotham City, patria dell’Uomo Pipistrello impegnato con super cattivi e un bambino che ha scelto di adottare. Ultimo gradino del podio per John Wick: Chapter Two con un introito complessivo di $9,358,982 al terzo weekend di programmazione. La pellicola di Chad Stahelski è ambientata a Roma e vede il killer Keanu Reeves combattere contro un’organizzazione mafiosa dal respiro internazionale. Nel cast anche il nostro Riccardo Scamarcio.

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT Get Out Uni. $33,377,060 $33,377,060 1 The LEGO Batman Movie WB $19,208,097 $133,214,675 3 John Wick: Chapter Two LG/S $9,358,982 $74,771,682 3 The Great Wall Uni. $9,125,960 $34,831,600 2 Fifty Shades Darker Uni. $7,792,655 $103,727,870 3 Fist Fight WB (NL) $6,571,348 $23,446,175 2 Hidden Figures Fox $5,805,737 $152,746,541 10 La La Land LG/S $4,689,292 $140,949,357 12 Split Uni. $4,098,990 $130,823,885 6 Lion Wein. $3,832,257 $42,840,594 14