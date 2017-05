Box Office USA

Guardians of the Galaxy Vol.2 (I Guardiani della Galassia Vol.2) conquista la vetta del botteghino USA con un introito totale di $145,049,000. La quindicesima pellicola Marvel, diretta da James Gunn, è il seguito del film del 2014 candidato a due premi Oscar (migliori effetti speciali e miglior trucco). Oltre al regista torna anche lo straordinario cast di stelle: Dave Bautista, Bradley Cooper, Vin Diesel, Chris Pratt, Zoe Saldana e molti altri. In seconda posizione troviamo The Fate of the Furious (Fast & Furious 8) con un incasso complessivo di $8,528,965 al quarto fine settimana dalla release. Diretto da F. Gary Gray, il film è l’ottavo capitolo di una saga miliardaria iniziata nel 2001. Dominic e Letty sono in luna di miele a Cuba e la squadra pare aver raggiunto un po’ di serenità dopo tante turbolenze. Eppure sull’isola Dom si imbatte in una bellissima donna, Cipher, interpretata da Charlize Theron, la quale ha rapito l’ex ragazza di lui e il bambino nato dalla loro relazione. Medaglia di bronzo per The Boss Baby (Baby Boss) con un bottino totale di $6,175,000 al sesto weekend dall’uscita. Il cartoon Fox, diretto da Tom McGrath, segue la vicenda di Tim, un ragazzino dalla spiccata immaginazione, che dovrà confrontarsi con l’arrivo del nuovo fratellino e la sua identità segreta: il bebè è infatti una spia inviata da un’organizzazione segreta, la Baby Corp.

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT Guardians of the Galaxy Vol.2 BV $145,049,000 $145,049,000 1 The Fate of the Furious Uni. $8,528,965 $207,136,495 4 The Boss Baby Fox $6,175,000 $156,735,525 6 How To Be a Latin Lover PNT $5,250,000 $20,653,320 2 Beauty and the Beast BV $4,943,000 $487,594,615 8 The Circle STX $4,020,000 $15,715,113 2 Baahubali 2: The Conclusion GrtIndia $3,242,532 $16,175,528 2 Gifted FoxS $2,055,000 $19,240,331 5 Going in Style WB (NL) $1,900,000 $40,600,918 5 Smurfs: The Lost Village Sony $1,820,000 $40,570,574 5