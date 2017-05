Box Office USA

Guardians of the Galaxy Vol.2 (Guardiani della Galassia Vol.2) mantiene la corona del botteghino USA con un introito complessivo di $264,164,419 alla seconda settimana i programmazione. La pellicola di James Gunn, quindicesima di casa Marvel, conserva intatta la costellazione di divi/e del primo capitolo: Dave Bautista, Bradley Cooper, Chris Pratt, Zoe Saldana e molti altri. In seconda posizione troviamo Snatched (Fottute!) di Jonathan Levine con un bottino totale di $17,500,000 al primo fine settimana dalla release. Commedia on the road per la coppia Amy Shumer-Goldie Hawn: una vacanza mal riuscita costringerà madre e figlia ad un’inaspettata avventura. Da sottolineare la produzione di Paul Feig (Le amiche della sposa, Ghostbusters) e il ritorno in scena della Hawn apparsa l’ultima volta nel 2002 in Due amiche esplosive accanto a Susan Sarandon. Terzo gradino del podio per la new entry King Arthur: Legend of the Sword con un introito totale di $14,700,000. Diretto da Guy Ritchie, il film è una rivisitazione fantasy del ciclo bretone (Artù, Camelot, tavola rotonda ecc.). Protagonista Charlie Hunnam (The Lost City of Z) nei panni del giovane destinato ad impugnare la spada Excalibur e a sconfiggere il malvagio Vortigern (Jude Law). Menzione speciale a F. Gary Gray, primo black man ad aver incassato il miliardo di dollari al botteghino con il suo The Fate of the Furious (Fast & Furious 8).

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso Tot Guardians of the Galaxy Vol.2 BV $63,007,000 $246,164,419 2 Snatched Fox $17,500,000 $17,500,000 1 King Arthur: Legend of the Sword WB $14,700,000 $14,700,000 1 The Fate of the Furious Uni. $5,301,160 $215,035,090 5 The Boss Baby Fox $4,600,000 $162,379,270 7 Beauty and the Beast BV $3,860,000 $493,191,164 9 How to be a Latin Lover PNT $3,750,000 $26,143,001 3 Lowriders BH Tilt $2,413,205 $2,413,205 1 The Circle STX $1,740,000 $18,902,562 3 Baahubali 2: The Conclusion GrtIndia $1,550,000 $18,934,072 3