Box Office USA

Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar) si aggiudica la prima posizione del botteghino USA con un introito complessivo di $62,606,000 alla prima settimana di programmazione. Trascorsi sei anni dal quarto capitolo della saga prodotta dal magnate Jerry Bruckheimer, i registi Joachim Ronning ed Espen Sandberg ci riportano nell’universo del Capitan Jack Sparrow alias Johnny Depp. Grandi ritorni, da Orlando Bloom a Keira Knightley, e la new entry Javier Bardem nel ruolo del Capitano Armando Salazar. Seconda posizione per Guardians of the Galaxy Vol. 2 (Guardiani della Galassia Vol.2) con un incasso totale di $20,641,000 nel quarto fine settimana dalla release. James Gunn aggiunge un ulteriore tassello al mosaico Marvel/Disney sfornando il sequel di un prodotto che, nel 2014, fece schizzare gli incassi alle stelle. Nel cast torna la vecchia squadra: Dave Bautista, Bradley Cooper, Chris Pratt, Zoe Saldana ecc. Ultimo gradino del podio per Baywatch con un bottino totale di $18,570,000 nel primo weekend di programmazione. Seth Gordon dirige la trasposizione dell’omonima serie televisiva avvalendosi di un ventaglio di star del calibro di Dwayne Johnson, Zac Efron e Alexandra Daddario (True Detective).

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales BV $62,606,000 $62,606,000 1 Guardians of the Galaxy Vol.2 BV $20,641,000 $333,956,927 4 Baywatch Par. $18,570,000 $23,176,514 1 Alien: Covenant Fox $10,550,000 $57,372,181 2 Everything, Everything WB $6,025,000 $21,381,113 2 Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul Fox $4,445,000 $13,626,961 2 Snatched Fox $3,895,000 $40,174,625 3 King Arthur: Legend of the Sword WB $3,265,000 $33,920,202 3 The Boss Baby Fox $1,715,000 $168,972,190 9 Beauty and the Beast BV $1,522,000 $500,522,435 11