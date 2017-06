Box Office USA

Wonder Woman conquista al debutto il maggior incasso del botteghino USA con un introito complessivo di $100.505.000. La regista Patty Jenkins sale sulla giostra DC portando a casa il primo cinecomic al femminile e insaporendo quello che sarà il main course della stagione 2017 del colosso: Justice League. L’attrice israeliana Gal Gadot veste i panni di Diana, principessa delle Amazzoni, una razza di dee-guerriere abitanti di un paradiso terrestre. Quando una spia dell’esercito USA fa irruzione sull’isola, Diana viene avvertita circa i pericoli e le sofferenze della seconda guerra mondiale. Decisa a porne fine e ad affrontare Ares, dio della guerra, l’amazzone seguirà Chris Pine in un viaggio alla scoperta di un mondo sconosciuto. Seconda posizione per Captain Underpants: The First Epic Movie con un bottino totale di $23.500.000 alla prima settimana di programmazione. Cartoon DreamWorks diretto da David Soren, il film prende ispirazione dall’omonima collana di romanzi di Dav Pilkey. Due bambini, George e Harold, riescono ad ipnotizzare il preside della loro scuola e a persuaderlo di essere Captain Underpants, protagonista ed eroe del loro fumetto. Medaglia di bronzo per Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar) con un incasso complessivo di $21.613.000 nella seconda settimana dalla release. Quinto capitolo della saga prodotta da Jerry Bruckheimer, il film, diretto dalla coppia Ronning-Sandberg, vede il grande ritorno dell’eccentrico e ondulante Capitan Jack Sparrow, Johnny Depp, e di molti dei membri della vecchia banda, fra cui Will Turner alias Orlando Bloom. Grande novità l’ingresso del Premio Oscar Javier Bardem nel ruolo dell’antagonista Capitan Salazar.

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT Wonder Woman WB $100.505.000 $100.505.000 1 Captain Underpants: The First Epic Movie Fox $23.500.000 $23.500.000 1 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales BV $21.613.000 $114.621.771 2 Guardians of the Galaxy Vol.2 BV $9.733.000 $355.474.332 5 Baywatch Par. $8.500.000 $41.724.438 2 Alien: Covenant Fox $4.000.000 $67.219.484 3 Everything, everything WB $3.320.000 $28.301.587 3 Snatched Fox $1.340.000 $43.868.414 4 Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul Fox $1.220.000 $17.824.604 3 King Arthur: Legend of the Sword WB $1.170.000 $37.172.957 4