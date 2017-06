Wonder Woman di Patty Jenkins scalza la concorrenza e si aggiudica la prima posizione del Box Office USA con un introito complessivo di $205,002,503 nelle prime due settimane dalla release. La DC sforna il primo film supereroistico con protagonista femminile: Diana, Gal Gadot, principessa delle Amazzoni, un popolo di semidee abitanti di un luogo occultato agli uomini, decide di seguire un soldato, Chris Pine, dopo che questi è riuscito a raggiungere l’isola segreta. L’obiettivo è sconfiggere Ares, dio della guerra, che Diana crede sia la causa del secondo conflitto mondiale. Medaglia d’argento per La Mummia con un bottino totale di $32,246,120 nella prima settimana di programmazione. Diretto da Alex Kurtzman, il film è il primogenito del cosiddetto Dark Universe, risposta della Universal ai franchise Marvel e DC. Protagonista è Sofia Boutella nel ruolo di Ahmanet, una principessa punita per aver assassinato il padre e sepolta nelle profondità del deserto egizio. Dissotterrata duemila anni dopo, la mummia reca con sé una potente maledizione in grado di ridurre l’umanità nel caos. Terza posizione per Captain Underpants: The first Epic Movie con un introito complessivo di $12,300,000 nel secondo fine settimana dall’uscita. Diretto da David Soren, il cartoon Fox si basa sulla collana di romanzi per bambini ideata da Dav Pilkey. Due ragazzini, George e Harold, famosi per i lori scherzi, decidono di ipnotizzare il loro preside facendogli credere di essere Captain Underpants, un supereroe comico ispirato al fumetto che stanno scrivendo.

Titolo Distribuzione Incasso WE Incasso TOT Wonder Woman WB $57,180,000 $205,002,503 2 The Mummy Uni. $32,246,120 $32,246,120 1 Captain Underpants: The First Epic Movie Fox $12,300,000 $44,562,512 2 Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales BV $10,713,000 $135,839,294 3 Guardians of the Galaxy Vol. 2 BV $6,242,000 $366,361,172 6 It comes At Night A24 $6,000,788 $6,000,788 1 Baywatch Par. $4,600,000 $51,065,135 3 Megan Leavey BST $3,767,722 $3,767,722 1 Alien: Covenant Fox $1,800,000 $71,212,212 4 Everything, Everything WB $1,620,000 $31,731,952 4