Box Office USA

La new entry Happy Death Day (Auguri per la tua morte) regge il timone del botteghino USA con un incasso complessivo di $26,500,000. Universal sforna un altro teen horror e stavolta la regia è affidata a Cristopher Landon, figlio del Michael de La casa nella prateria, con alle spalle molte più esperienze in materia di sceneggiatura (vedi Disturbia o Paranormal Activity 2, 3 e 4). Il film ci racconta di una giovane studentessa, Tree, Jessica Rothe, per cui una giornata come tante si trasforma in un incubo ad occhi aperti. Oltre a sentire di aver già vissuto quelle ventiquattr’ore, per l’esattezza il suo compleanno, Tree dovrà sciogliere l’enigma di chi si cela dietro la maschera del suo assassino. Scende di un gradino Blade Runner 2049, di Denis Villeneuve, con un introito totale di $15,100,000 nel secondo weekend di programmazione. Un sequel decisamente atipico, molto più accostabile al romanzo di Philp K. Dick (Ma gli andoidi sognano pecore elettriche?), con protagonista Ryan Gosling nel ruolo di un adroide intento a dare la caccia a vecchi prototoipi della specie. Torna anche Harrison Ford, protagonista dell’originale di Ridley Scott, nel ruolo di Rick Deckard. Medaglia di bronzo per The Foreigner, con un bottino complessivo di $12,840,000 al primo fine settimana dalla release. Coproduzione anglo-cinese, in cui figura lo stesso protagonista Jackie Chan, e diretto da Martin Campbell (Casino Royale), il film è l’adattamento del romanzo del ’92 The Chinaman, scritto da Stephen Leather. Dopo l’assassinio di sua figlia per mano dell’IRA, Quan, un ristoratore con precedenti nelle forze speciali, decide di farsi giustizia da solo.

Titolo Distribuzione

Incasso WE

Incasso TOT Happy Death Day Uni. $26,500,000 $26,500,000 1 Blade Runner 2049 WB $15,100,000 $60,578,387 2 The Foreigner STX $12,840,000 $12,840,000 1 It WB (NL) $6,050,000 $314,929,521 6 The Mountain Between Us Fox $5,650,000 $20,502,922 2 American Made Uni. $5,423,000 $40,152,865 3 Kingsman: The Golden Circle Fox $5,315,000 $89,652,040 4 The LEGO Ninjago Movie WB $4,315,000 $51,577,689 4 My Little Pony: The Movie LGF $4,000,000 $15,513,434 2 Victoria and Abdul Focus $3,115,000 $11,341,944 4