Box Office USA – il commento

Il debutto di Guardians of the Galaxy Vol. 2 ha dato il calcio d’inizio della stagione estiva e il nuovo blockbuster della Marvel ha mantenuto le grande attese che lo accompagnavano. La speranza di un exploit vicino agli standard di The Avengers non gli era estranea ma qualsiasi ipotesi di delusione su questa base sarebbe una forzatura. Star-Lord e la sua banda hanno aperto con quasi centocinquanta milioni di dollari e si sono piazzati al settimo posto nella classifica dedicata ai migliori kick-off di tutti i tempi. È doveroso far notare come la casa editrice e i suoi derivati abbiano monopolizzato uno degli appuntamenti più ghiotti del calendario sin da Iron Man del 2008. Infatti, otto delle prime dieci posizioni di questa lista sono occupate dall’adattanento di uno dei suoi personaggi. Guardians of the Galaxy Vol. 2 ha accumulato cinquanta milioni di vantaggio sul suo predecessore anche se i tempi della loro distribuzione e il contesto del loro percorso commerciale sono stati molto differenti. Il primo capitolo era uscito al tramonto di un’estate molto tiepida ed era stato il primo film del 2014 a superare i trecento milioni dopo una lunga serie di bruciature. Il secondo episodio si è presentato con una fama consolidata e con responsabilità minori dopo che The Beauty and the Beast ha già avvicinato il mezzo miliardo. La stima di Guardians of the Galaxy Vol. 2 una volta che si sarà consumato l’effetto propulsivo dell’attesa fa pensare ad un finale superiore ai trecento milioni. Tuttavia, la sfida più importante per il titolo è il suo tentativo di entrare nel club da un miliardo worldwide. Dopo dieci giorni di successi in giro per il mondo ha compiuto metà dell’opera e la sostenibilità delle sue ambizioni dipende dalla capacità di migliorare il suo risultato cinese. Il suo primo week-end in oriente ha fatto salire il suo bottino a più di quaranta milioni e ora ne servono altrettanti per coprire i novantasei milioni raccolti tre anni fa. Le sue chance di affiancare The Beauty and the Beast e The Fate and the Furious nella corsa al film più ricco dell’anno sono più che credibili anche se lo spazio d’azione concesso dall’agenda è limitato. King Arthur della Warner è in programma per la settimana prossima e Alien: Covenant enterà sulla scena tra quindici giorni. La competizione tra i tre film potrebbe penalizzarli tutti oppure lasciarne sul campo qualcuno a vantaggio degli altri.

IL BOX OFFICE USA DEL WEEK-END