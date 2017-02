Calopresti, Pesci, Ferrini per le masterclass primaverili di Sentieri Selvaggi

Il regista Mimmo Calopresti si unisce ad Alessandro Pesci e Franco Ferrini tra i docenti delle nostre masterclass d’autore, che si terranno tra marzo e maggio 2017.

il suo corso, Mise en scène, dal 16 marzo al 27 aprile sarà articolato in 7 incontri e affronterà tutti i dettagli che costituiscono la “messa a punto” della scena cinematografica, dalla direzione degli attori, alla scenografia, al trucco, alla fotografia, ai dialoghi ecc. e prevederà anche interventi di alcuni professionisti del cinema abituali collaboratori di Calopresti.

Qui la presentazione del corso nelle parole del regista

Franco Ferrini – storica firma del cinema italiano, da C’era una volta in America agli script per Dario Argento e Carlo Verdone – torna dal 17 marzo al 19 maggio con il suo Corso di Sceneggiatura, complementare ai corsi e ai laboratori classici per il suo approccio diretto al mestiere che, partendo dai punti del Ventalogo, si apre poi alle problematiche reali di fronte alle quali si trovano gli sceneggiatori nell’esercizio della professione.

Ad aprire le masterclass sarà nel week end del 4-5 marzo uno dei migliori cinematographer del cinema italiano, Alessandro Pesci (Habemus Papam, Caos Calmo, N- Io e Napoleone, Viva l’Italia, Noi e la Giulia, Che vuoi che sia) con la 2a edizione 2017 del seguitissimo workshop sulla direzione della fotografia, Lavorare con la luce.



Dove e Quando:

Dove: presso la sede della Scuola di Cinema Sentieri selvaggi – via Carlo Botta 19 ROMA

Workshop Lavorare con la luce – sabato 4 e domenica 5 marzo

Corso Mise en scène - dal 16 marzo al 27 aprile, il giovedì 10.00-14.00 , il giovedì 10.00-14.00