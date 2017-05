Cannes2017 – Des dem Nichts (In the Fade): Diane Kruger dea della vendetta per il nuovo film di Fatih Akin

Katja vede la sua vita andare in frantumi: il marito e il figlio muoiono dopo l’esplosione di una bomba nella comunità turco-tedesca di Amburgo. La polizia arresta due sospetti, una giovane coppia neonazista, ma Katja ha sete di giustizia e per lei non c’è altra soluzione che meditare vendetta per la sua famiglia. Il nuovo film di Fatih Akin, che arriva dopo Goodbye Berlin dell’anno scorso, si intitola Des dem Nichts (In the Fade) e ha come protagonista assoluta Diane Kruger, che per la prima volta si cimenterà con un progetto in lingua tedesca. La sceneggiatura è stata scritta dallo stesso regista in collaborazione con lo scrittore e regista Hark Bohm (North Sea Is Dead Sea, Lili Marleen), che con lui aveva già scritto Goodbye Berlin.

Galleria