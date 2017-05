Cannes2017 – In attesa di TWIN PEAKS. Il cofanetto di 10 Blu-Ray

L’attesa per la prossima edizione del Festival di Cannes come al solito raccoglie addetti ai lavori, cinefili doc e quelli da sempre attaccati alla magniloquenza autoriale che l’evento salvaguarda. Ma quando parliamo di Twin Peaks, non ci rivolgiamo solo a quelle categorie. La serie di David Lynch, com’è noto, ha rivoluzionato lo standard e i canoni più consueti della serialità. E alla trepidazione per i primi due episodi della nuova stagione si aggiunge anche il rammarico, e quindi la quasi estasi, per quello che, come annunciato dal regista, potrebbe essere la sua ultima incursione nel mondo video. Lynch ha annunciato che non farà più film e forse Twin Peaks sarà il suo lascito maggiore, l’eredità di un guerrigliero con un binocolo al posto degl’occhi.

Per celebrare l’occasione, vogliamo soffermarci sul magnifico cofanetto Fox composto da 10 Blu-Ray, completi delle due stagioni rimasterizzate in HD e accompagnate da un set completissimo di lingue audio fra cui anche l’italiano, in Dolby Digital mono. Quanto all’audio inglese, è sia nell’originale Dolby Digital 2.0 che in un nuovo DTS HD MA 7.1. Il prequel, Fuoco cammina con me, è comprensivo di audio italiano, in Dolby Digital 2.0, a fronte dell’inglese sempre in DTS HD MA 7.1. Sia la pellicola che le tornate seriali regalano una visione inedita agli aficionados: rimasterizzazione completa in 4k.

La sezione extra del cofanetto è stata curata personalmente da David Lynch: “During the last days in the life of Laura Palmer many things happened, which have never been seen before. They’re here now alongside the new transfer of Twin Peaks: Fire Walk With Me and Twin Peaks, the television series”. (Negl’ultimi giorni di vita di Laura Palmer sono successe un sacco di cose che non abbiamo mai mostrato prima. Si trovano qui nella versione integrata Twin Peaks: Fuoco cammina con me e Twin Peaks, la serie). Probabilmente il perno dei contenuti speciali è costituito da due sezioni: la clamorosa intervista di Lynch alla famiglia Palmer (Leland, Sarah e la stessa Laura) nel documentario in due parti Between the worlds – Fra due mondi e i 90 minuti inediti di Fuoco cammina con me. Va detto che non si tratta di semplice materiale di scarto perché irrilevante ai fini della ricostruzione narrativa, ma di un bagaglio visivo rimontato dallo stesso regista.

Il box ripropone le introduzioni della Signora del ceppo agli episodi, trasferiti dai 16mm originali e rimasterizzati in HD. Oltre a queste anche le scene tagliate dalla serie e 3 gallerie di foto composte da un totale di 130 scatti “regalati” dallo stesso Lynch in quanto parte della sua collezione personale.

Naturalmente i fan potranno tranquillizarsi sapendo che tutto il materiale della precedente Gold Box è stato trasferito minuziosamente anche in questa versione. Per finire, le vertiginose Atmospherics: speciali montaggi musicali, nonché di video e dialoghi a tema Twin Peaks.

Qui di seguito i dettagli del contenuto di ogni disco presente nel cofanetto:

DISCO UNO

Episodio Pilota

Versione originale

Versione alternativa internazionale

Episodio 1

Episodio 2

CONTENUTI EXTRA Introduzioni della Signora del ceppo Anteprima e riassunto di episodi selezionati



DISCO DUE

Episodio 3

Episodio 4

Episodio 5

Episodio 6

Episodio 7

CONTENUTI EXTRA Galleria d’immagini della stagione 1 Sneak Peeks di Twin Peaks Introduzioni della Signora del ceppo Anteprima e riassunto di episodi selezionati



DISCO TRE

Episodio 8

Episodio 9

Episodio 10

CONTENUTI EXTRA A Slice of Lynch – Una fetta di Lynch: Uncut (inedito) Galleria d’immagini della stagione 2 Promo (HD/SD) Introduzioni della Signora del ceppo Anteprima e riassunto di episodi selezionati



DISCO QUATTRO

Episodio 11

Episodio 12

Episodio 13

Episodio 14

CONTENUTI EXTRA Scene eliminate della serie Nuove scene eliminate (inedito) Outtakes (inedito) Introduzioni della Signora del ceppo Anteprima e riassunto di episodi selezionati



DISCO CINQUE

Episodio 15

Episodio 16

Episodio 17

Episodio 18

CONTENUTI EXTRA Ritorno a Twin Peaks Guida alle location Gli archivi di Glastonbury 17 pezzi di torta: le rirpese al Mar T (AKA RR) Diner Intervista di Mark Frost all’avvolta nella plastica Imparare a parlare nella stanza rossa Un’introduzione a David Lynch Lucy Bumpers Hotline 1-900 Documenti di produzione Gallerie d’immagini Introduzioni della Signora del ceppo Anteprima e riassunto di episodi selezionati



DISCO SEI

Episodio 19

Episodio 20

Episodio 21

Episodio 22

CONTENUTI EXTRA Cartoline dal cast Sneak Peaks di Twin Peaks Introduzioni della Signora del ceppo Anteprima e riassunto di episodi selezionati



DISCO SETTE

Episodio 23

Episodio 24

Episodio 25

Episodio 26

CONTENUTI EXTRA Interviste al cast e ai tecnici Introduzioni della Signora del ceppo Anteprima e riassunto di episodi selezionati



DISCO OTTO

Episodio 27

Episodio 28

Episodio 29

CONTENUTI EXTRA Secrets From Another Place: Creating Twin Peaks – I segreti di un luogo lontano Passaggio a Nord ovest: creare l’episodio pilota Appena spremuto: creare la stagione uno Da dove veniamo: creare la musica Nella notte: creare la stagione due Introduzioni della Signora del ceppo Anteprima e riassunto di episodi selezionati



DISCO NOVE

FILM Twin Peaks: Fuoco cammina con me

I pezzi mancanti: scene eliminate o alternative (inedito)

CONTENUTI EXTRA Interviste d’archivio



DISCO DIECI