Cannes2017 – Jasmine Trinca premiata a Un Certain Regard

Assegnati i premi dell’edizione 2017 della sezione Un Certain Regard del Festival di Cannes. Tra i vincitori l’attrice italiana Jasmine Trinca, per la sua interpretazione in Fortunata di Sergio Castellitto.

Ecco gli altri premiati dalla giuria, presieduta da Uma Thurman e composta dal regista Mohamed Diab, dall’attore Reda Kateb, dal regista Joachim Lafosse e da Karel Och, direttore artistico del festival di Karlovy Vary.

PREMIO “UN CERTAIN REGARD”

LERD (UN HOMME INTÈGRE – A MAN OF INTEGRITY)

di Mohammad Rasoulof

PREMIO ALLA MIGLIORE NARRAZIONE POETICA

BARBARA di Mathieu Amalric

PREMIO ALLA MIGLIOR REGIA

Taylor Sheridan per WIND RIVER



PREMIO DELLA GIURIA

LAS HIJAS DE ABRIL (APRIL’S DAUGHTER) di Michel Franco