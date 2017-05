Cannes2017 – L’amant double: il nuovo dramma d’amore di François Ozon

François Ozon non sembra voler arrestare la sua partecipazione assidua ai più importanti festival mondiali. Dopo esser stato infatti selezionato per il concorso dell’ultimo festival di Venezia con il suo Frantz, il regista francese tornerà in terra natia dove a Cannes presenterà l’ultimo L’amant double. Il film sta già facendo discutere per il disturbante trailer che vede i protagonisti Marine Vacth (che ha lavorato con Ozon già in Giovane e Bella) e Jérémie Renier (con il regista nel 2010 in Potiche) in uno strano gioco amoroso.

Protagonista è Chloé, una donna fragile che si innamora e instaura una relazione con il suo psicanalista. Dopo che sono andati a convivere, la donna scopre aspetti inquietanti del suo uomo che le ha nascosto parti della sua identità potenzialmente pericolose per la propria incolumità.