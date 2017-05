Cannes2017 – L’intrusa, di Leonardo Di Costanzo

La Masseria, nella periferia di Napoli, è un centro ricreativo per bambini che vivono situazioni a rischio e in condizioni disagiate. A gestirlo è Giovanna, donna d’acciaio e dal cuore d’oro. Anni prima aveva creato la Masseria col marito Liberato, ormai scomparso. Ora accanto a lei alcuni giovani, un po’ di gente del quartiere, qualche soldo, molto volontariato… la situazione si fa difficile, però, quando si scopre che nel centro, in una piccola casetta separata si è rifugiato, all’insaputa di tutti, un noto latitante camorrista, che ha assassinato un povero innocente. Ingannata dalla moglie del criminale, che era venuta a chiedere ospitalità per sé e per i figli, Giovanna si ritrova di fronte a una difficile scelta: continuare a ospitare la donna e i suoi bambini, nel momento più difficile, oppure cacciarli via, come chiedono tutti, le madri del quartiere, la polizia, persino gli altri bambini.

Di Costanzo, come già ne L’intervallo, affronta la questione della criminalità da una prospettiva laterale, sghemba, in modo da poter inquadrare altre dinamiche e porre nuove domande e riflessioni. Che lui stesso, per quanto riguarda L’intrusa, riassume così: cosa accade quando i “cattivi” invadono lo spazio dei “buoni”? Bisogna reagire con la stessa violenza oppure bisogna porre il confronto su un piano diverso? E si deve sempre temere l’intrusione dell’altro, dell’elemento estraneo? Giovanna affronta il dilemma tra la tranquillità e il perseguire, invece, fino in fondo la missione che si è data. Escludere Maria e ancor più la piccola Rita, significa rinunciare alla speranza di cambiare una mentalità, invertire una tendenza, una spirale di ingiustizia, sopruso e violenza. D’altro canto, Giovanna lascia a Maria la responsabilità di decidere e di valutare le conseguenze delle proprie scelte e dei propri comportamenti, verso sé e verso gli altri.

Rispetto al lungometraggio precedente, viene fuori con maggior evidenza la formazione da documentarista di Di Costanzo, non solo per come attraversa gli spazi della periferia, ma soprattutto per il modo in cui racconta l’esperienza del volontariato, quell’eroismo silenzioso, come da definizione, di una società civile che interviene e si fa carico. In fondo, le attività ricreative della Masseria hanno uno spazio altrettanto ampio, se non addirittura maggiore, della vicenda drammaturgicamente forte. Di Costanzo indugia sui bambini e, soprattutto, sulle loro dinamiche di gruppo, lasciando loro tutta la libertà di muoversi e di agire. Solo dopo interviene la scrittura, che, tra l’altro, rischia in alcuni istanti di essere di troppo e di compromettere la verità dell’insieme. Soprattutto per l’eccessiva ridondanza esplicativa di alcune scene e di alcuni dialoghi che intralciano la fluidità delle interpretazioni “adulte”, a cominciare da Raffaella Giordano, per altro molto efficace. Ecco, a tratti si crea un cortocircuito tra l’immediatezza della presa diretta e la sottile sensazione che Di Costanzo si costringa troppo nel rendere “servizio” alla storia e alle sue implicazioni tematiche, restringendo i margini di libertà, suoi e nostri. Ma il film non perde per questo la sua immediatezza vitale, la sua capacità di cogliere e raccontare quei segni di bellezza e di invenzione che rompono il grigio della desolazione.