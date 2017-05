Cannes2017 – Loveless, di Andrey Zvyagintsev

Un bambino sta tornando a casa dopo scuola. Attraversa un centro urbano, poi un bosco, è solo, trova comunque il modo di giocare: tutto intorno a lui solo gelo e neve. Rientra. La sua famiglia si sta sfasciando, la sua bellissima madre è di cattivo umore, la loro casa è in vendita, non riesce proprio più a giocare: tutto intorno a lui solo gelo e neve. In poche inquadrature, insomma, veniamo catapultati in un paesaggio umano di una scioccante freddezza… “senza amore”, appunto.

Il cinema di Andrey Zvyagintsev si conferma come liminale radiografia di stati d’animo individuali e collettivi. In quest’apparente normalità, pertanto, si nasconde l’ancestrale Leviatano che preclude ogni via di fuga: il piccolo Aliocha è il testimone impotente delle macerie di una famiglia (e per estensione di una società) totalmente anestetizzata dalla miriade di piccoli schermi e device portatili che mediano l’esperienza e bloccano i sentimenti. Zvyagintsev è impietoso nel riprendere i corpi nudi dei due giovani genitori come zombie senza meta: lei segnata da un’infanzia difficile reitera la sua insofferenza nei confronti di un figlio non voluto; lui conformista e codardo fugge da ogni responsabilità creandosi una nuova (difficile) famiglia. Insomma ad Aliocha non rimane che sparire, fuggire nel fuori campo del nostro film e rimanere come traccia perturbante che tutti cercheranno invano. Intanto, fuori e dentro la casa, regna ancora il gelo.

La regia di Zvyagintsev è come sempre fascinosa, ma questa volta qualcosa non torna… o meglio, forse torna tutto un po’ troppo. Nel senso che il granitico punto di vista adottato in Loveless non aveva certo bisogno di questo geometrico (e a tratti asfissiante) dispositivo metaforico che ce lo sottolineasse in ogni istante: la rima d’immagine tra l’inizio e la fine del film, del resto, suggella un movimento circolare dove non passa proprio nessuna riflessione che Zvyagintsev non (pre)veda. Il regista russo pedina i suoi personaggi in lunghi e studiatissimi piani sequenza, dilatando tempi e azioni per far emergere pian piano il suo punto di vista su individui e collettività: ad esempio i tanti riferimenti alla situazione Ucraina di questi anni, una terra abbandonata a se stessa proprio come il piccolo protagonista del film, sembrano di una consapevolezza chirurgica. E lo stesso personaggio di Aliocha, presentatoci in modo straordinario nella prima sequenza, diventa infine una semplice funzione sacrificata per portare avanti un discorso preordinato dall’alto e quasi mai per illuminare un percorso umano dal basso. Insomma questa spintissima estetizzazione funzionale tende sempre a imporci uno stato d’animo e raramente a farlo “nascere e crescere”. Ci risiamo: Zvyagintsev ha molto talento, certo, ma raramente si fida sino in fondo delle sue immagini.