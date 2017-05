Cannes2017 – Okja: una storia sull’amicizia, la natura, le minacce della società per Bong Joon Ho

, è il titolo del film avventuroso, dalle forti venature fantasy del regista sudcoreano Bong Joon-ho ( Snowpiercer ) che racconta la storia di un’amicizia profonda tra Mija e il possente animale Okja. La ragazzina rischierà ogni cosa pur di impedire a una potente multinazionale di rapire il suo migliore amico. Una commedia drammatica che segue Mija in un viaggio attorno al mondo in un’avventura che la metterà di fronte a realtà come la sperimentazione di alimenti geneticamente modificati, la globalizzazione, l’ecoterrorismo e il feticismo per l’immagine. Nel cast fanno Jake Gyllenhaal, Tilda Swinton, Giancarlo Esposito, Paul Dano, Devon Bostick, Lily Collins, Byun Heebong, Shirley Henderson, Daniel Henshall, Je Moon, Choi Wooshik e Steven Yeun.