Cannes2017 – Palma D’Oro a The Square di Ruben Östlund. Ecco tutti i premi

Ecco tutti i premi ufficiali di #Cannes2017 consegnati dalla Giuria presieduta da Pedro Almodòvar. La Palma D’Oro va a sorpresa a The Square:

Palma d’oro: The Square, di Ruben Östlund

Gran Premio della Giuria: 120 battements par minute, di Robin Campillo

Miglior Regia: Sofia Coppola per The Beguiled

Miglior Attrice: Diane Kruger per In the fade

Miglior Attore: Joaquin Phoenix per You were never really here

Miglior Sceneggiatura: The Killing of a Sacred Deer di Yorgos Lanthimos e You Were Never Really Here di Lynne Ramsay

Premio della Giuria: Loveless, di Andrey Zvyagintsev

Premio 70° Anniversario: Nicole Kidman per The Beguiled

Infine la Camera d’Or per la migliore opera prima va a Jeune femme, di Lénor Serraille.