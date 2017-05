Cannes2017 – The Killing of a Sacred Deer: la coppia Yorgos Lanthimos – Colin Farrell torna al thriller

Dopo aver scaldato già gli animi critici di Cannes con The Lobster, la coppia formata da Yorgos Lanthimos e Colin Farrell torna sulla croisette di quest’anno con un altro thriller. Si tratta di The Killing of a Sacred Deer in cui il regista greco dirige un cast composto anche da Nicole Kidman, Alicia Silverston, Raffey Cassidy, Bill Camp, Barry Keoghan e Sunny Suljic. La sceneggiatura, come i precedenti tre film, è stata co-firmata da Efthymis Filippou insieme allo stesso Lanthimos.

La storia è quella di Steve, un carismatico chirurgo che viene costretto a fare un sacrificio impensabile. Da allora la sua vita inizia a cadere a pezzi. Nello stesso momento un adolescente che aveva preso sotto la sua ala protettiva inizia a dare strani segni di squilibrio. Il film verrà distribuito negli USA il prossimo 3 Novembre, mentre non è ancora confermata l’uscita italiana da parte della Lucky Red.