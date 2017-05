Cannes2017 – The Meyerowitz Stories: Baumbach sulla Croisette

Si intitola The Meyerowitz Stories: New and Selected, la nuova comedy drama di Noah Baumbach, film Netflix che ha come interpreti principali Adam Sandler, Ben Stiller, Emma Thompson e Dustin Hoffman. La storia è incentrata su una famiglia un po’ stravagante che si ritrova a New York per la celebrazione del lavoro artistico del capostipite. Il film affronterà un confronto generazionale dal carattere trasversale, imperniandosi soprattutto sull’influenza potente del padre sulle vite dei figli, anche se adulti. “Noah Baumbach è una voce importante del panorama statunitense e i suoi film sono sempre molto attesi in tutto il mondo. Noah è il tipo di regista con cui siamo desiderosi di lavorare, e so che gli appassionati di cinema si commuoveranno per questo film come ha commosso noi” ha dichiarato il responsabile dei contenuti della piattaforma Ted Sarandos, “Siamo eccitati di poter raggiungere un pubblico globale con questo film“. Il film è stato scritto da Baumbach con Scott Rudin, Lila Yacoub e Eli Bush, e verrà presentato nella selezione ufficiale del Festival di Cannes di quest’anno. E’ uno dei due titoli Netflix in concorso, al centro della diatriba tra il portale di streaming, il festival e gli esercenti francesi.

