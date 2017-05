Cannes2017 – Wonderstruck: Todd Haynes si riunisce a Julianne Moore

Dopo averla diretta in Lontano dal Paradiso, Todd Haynes si riunisce a Julianne Moore per il suo nuovo film Wonderstruck, adattamento della graphic novel creata da Brian Selznick tradotta in Italia con il titolo La Stanza delle Meraviglie, che verrà presentato in concorso al prossimo festival di Cannes al via il 17 Maggio. Insieme alla Moore nel cast anche Michelle Williams, Jaden Michael, Millicent Simmonds e Oakes Fegley.

Il film racconterà la storia di due ragazzini di 10 anni che vivono in anni differenti ma accomunati dallo stesso obbiettivo. Ben vive nel 1977 nel Minnesota fino alla misteriosa morte della madre a New York. Rose vive invece nel 1927 nel New Jersey, ed anche lei si recherà nella Grande Mela per incontrare il suo idolo, l’attrice Lillian Mayhew, interpretata proprio da Julianne Moore. Wonderstruck verrà distribuito da Roadside Attractions e Amazon Studios il 20 Ottobre negli USA in scala ridotta per poi tornare nella maggior parte delle sale a Novembre, in tempo utile per la corsa agli Oscar 2018.