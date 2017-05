Cannes2017 – You Were Never Really Here: incontro con Lynne Ramsay e Joaquin Phoenix

Presentato alla stampa quest’oggi anche l’ultimo dei film in concorso al Festival di Cannes 2017: è la volta di You Were Never Really Here della regista scozzese Lynne Ramsay, molto amata dal Festival, sin dal suo cortometraggio di debutto (Small Deaths, opera di laurea e premio della Giuria nel 1996), passando per i tre lungometraggi che precedono quest’ultimo, tutti presentati sulla Croisette (l’ultimo, … e ora parliamo di Kevin, del 2011). La storia è tratta dall’omonimo romanzo di Jonathan Ames e vede come protagonista assoluto l’attore Joaquin Phoenix, nei panni di questo tormentato e oscuro veterano investigatore, sanguinario –armato di martello –, tra l’ossessione per il suicidio, per il traffico sessuale di ragazzine e la missione di recuperare la figlia di un politico. La Ramsay ha curato anche stavolta la sceneggiatura del film, script scritto con estrema rapidità, ricordano regista e protagonista, per conciliare le riprese agli impegni di Phoenix. Un processo, questo, che ha portato a una scrittura in divenire: “il modo in cui lavori ha effetto sul prodotto… in questo film in particolare il modo di girare cambiava continuamente come il personaggio… non sapevamo esattamente cosa sarebbe successo, non c’era nulla di prestabilito. Ogni scena l’abbiamo considerata un qualcosa in sé, e provavamo diverse versioni. Il fatto di non avere una sceneggiatura già perfettamente dispiegata credo abbia reso tutti più eccitati e concentrati, per il fatto di svelarla momento per momento… a volte quando hai già uno script perfettamente congegnato e completato, non hai quella sensazione di creazione in divenire sul set”, racconta l’attore, visibilmente soddisfatto del risultato ottenuto.

Visibile anche la sintonia creatasi tra autrice e protagonista, e l’atmosfera di gioco e divertimento che, come è stato ribadito dai due più volte – “a un certo punto mi ero convinto di star girando una commedia!”, ha esclamato Phoenix – ha permeato l’intero processo creativo e produttivo di You Were Never Really Here, “anche se è stato super intenso e stancante farlo, mi sono goduta ogni momento”, ha detto infatti la regista. Molta attenzione all’interpretazione di Joaquin Phoenix, e alle varie sfaccettature del suo personaggio, Joe, definito un ’anti-eroe’: “è stato un vero e proprio processo portare alla luce l’evoluzione di questo personaggio”, commenta l’attore, “volevamo stare alla larga dal canone del tipico eroe maschile, l’idea alla base era quella di una sorta di ‘vuotezza di mascolinità’. Ciò che trovo interessante di questo film, come film di genere, è il fatto che non si tratti di un uomo mediocre che arriva e salva la ragazza, perché è lei che alla fine salva se stessa, il suo personaggio cambia e si evolve insieme al film, assieme al processo evolutivo del film”. Anche la fisicità ha giocato un ruolo ovviamente importante: “è un personaggio di mezza età che incontriamo nei suoi ultimi giorni, doveva essere fisicamente grosso, massiccio, trasmettere quella forza molto hollywoodiana, ma in qualche modo mostrarla mentre gli sfugge”.