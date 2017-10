Curb your enthusiasm – Il ritorno di Larry David

Curb Your Enthusiasm è una serie tv comica americana prodotta dal 2000, creata ed interpretata da Larry David, attore di origine ebraica utilizzato da Woody Allen in Radio Days e Basta che funzioni e co-creatore di Seinfeld. CYE è ispirata ad un falso documentario di un’ora, realizzato nel 1999 e intitolato Larry David: Curb Your Enthusiasm. La particolarità di questa longeva serie è sempre stata il suo essere simile ad una stand-up comedy, con dialoghi spesso improvvisati, condita da uno humour vecchia scuola e pungente e impreziosita dalla performance di un veterano come David. La grande e inaspettata notizia è che tutto questo è tornato a sorpresa, con una nuova nona stagione, tramite il canale HBO.

La serie, in passato, è stata nominata per più di venti premi Emmy e cinque Golden Globe, vincendone rispettivamente uno di entrambi godendo di un piccolo culto. Il ritorno di Curb Your Enthusiasm, rinnovato per un’altra stagione dalla HBO, ha smosso i cuori dei fan di vecchia data che dal 2011 non avevano più avuto notizie alla fine della settima stagione. Qui di seguito il trailer ufficiale di questo nuovo esilarante progetto, il cui primo episodio è andato in onda lo scorso 1 ottobre: