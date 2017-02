Da stasera inizia ad Arezzo la rassegna Gli Invisibili

Parte stasera ad Arezzo, con Gimme Danger di Jim Jarmusch, la rassegna Gli Invisibili, presso il Cinema Eden (via Guadagnoli 2). L’evento è organizzato da Officine della Cultura, Cineforum 2 e Sentieri Selvaggi e si svolgerà fino al 12 aprile.

Ecco il programma completo

mercoledì 22 febbraio “Aspettando gli Invisibili”

GIMME DANGER

di Jim Jarmusch

docufilm – Usa 2016

Il film con cui il regista Jim Jarmush ha voluto scrivere la propria “lettera d’amore per quella che probabilmente è la più grande band nella storia del rock ‘n’ roll”, ovvero gli Stooges della leggenda vivente Iggy Pop.

per questo evento ingresso € 10 ridotto € 8

mercoledì 1 marzo

LA RAGAZZA SENZA NOME

di Jean-Pierre Dardenne, Luc Dardenne

drammatico – Belgio 2016

Una sera, dopo l’orario chiusura del suo studio, Jenny, giovane medico generalista, sente suonare alla porta ma non va ad aprire. Il giorno dopo, viene informata dalla polizia del ritrovamento nelle vicinanze di una giovane ragazza, non ancora identificata.

mercoledì 8 marzo

3 GENERATIONS

di Gaby Dellal

commedia – Usa 2016

Una famiglia quasi perfetta, racconta la storia di tre donne della stessa famiglia newyorkese, appartenenti a tre generazioni differenti e di come la trasformazione di una di loro influisca sulle altre.

mercoledì 15 marzo

DAVID LYNCH: THE ART LIFE

di Rick Barnes, Jon Nguyen e Olivia Neergaard-Holm

documentario Usa 2016

David Lynch accompagna lo spettatore in un intimo e personale viaggio nel tempo, raccontando gli anni della sua formazione artistica.

mercoledì 22 marzo

I MIEI GIORNI PIÙ BELLI

di Arnaud Desplechin

drammatico Francia 2016

Sul punto di tornare in Francia, Paul Dedalus si abbandona ai ricordi: l’infanzia, la follia di sua madre, le feste, la sua prima volta, la missione segreta in URSS, l’amico che lo ha tradito e l’amore della sua vita…

mercoledì 29 marzo

IL CLIENTE

di Asghar Farhadi

drammatico Iran 2016

Emad e Rana sono una giovane coppia di attori costretta a lasciare la propria casa al centro di Teheran a causa di urgenti lavori di ristrutturazione. Un amico li aiuta a trovare una nuova sistemazione, senza raccontare nulla della precedente inquilina che sarà invece la causa di un “incidente” che sconvolgerà la loro vita.

mercoledì 5 aprile

AUSTERLITZ

di Sergei Loznitsa

documentario Germania 2016

Vi sono, in Europa, luoghi che sopravvivono come dolorose memorie del passato, fabbriche in cui gli esseri umani sono stati ridotti in cenere. Oggi questi siti sono luoghi del ricordo che, aperti al pubblico, accolgono migliaia di turisti ogni anno. Il film, ispirato all’omonimo romanzo di W.G. Sebald dedicato all’Olocausto, si concentra sui visitatori di questo luogo del ricordo creato sull’area di un precedente campo di concentramento. Perché la gente viene qui? Che cosa cerca?

mercoledì 12 aprile

HEART OF DOG

di Laurie Anderson

documentario Usa 2016

Heart of a Dog è un racconto personale che esplora i temi dell’amore, della morte e del linguaggio. La voce della regista è una presenza costante mentre, in un canto senza soluzione di continuità si snodano, come in una corrente, le storie del suo cane Lolabelle e di sua madre, le fantasie dell’infanzia, oltre a teorie filosofiche e politiche.

per questo evento ingresso intero € 10 ridotto € 8

Gli spettacoli avranno inizio alle 21.15

Per Gimme Danger e Heart of a Dog il costo del biglietto è di 10 euro (8 euro per i possessori della tessera F.I.C.). Per tutti gli altri film, ingresso unico a 5.50 euro.