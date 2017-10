Dal 27 ottobre la 2a edizione del Dong Film Fest a Torino

Il Dong Film Fest è l’unico festival italiano dedicato al cinema cinese indipendente e si svolgerà al Cinema Massimo di Torino dal 27 al 29 ottobre prossimo. Il festival, in questa sua seconda edizione, presenterà cinque lavori di registi cinesi emergenti. Questi cinque lungometraggi, tre dei quali in anteprima italiana, verranno proiettati in versione originale con i sottotitoli in italiano. In apertura sarà proiettato il cortometraggio vincitore del Festival di Cannes, A Gentle Night di Qiu Yang.

Dong Film Fest si aprirà e chiuderà a Comodo64 con due serate speciali dedicate agli artisti cinesi Bo Wang e Li Kunwu. Ecco tutti i film in concorso:

Traces of an Invisible City di Bo Wang – 26 ottobre

di Bo Wang – 26 ottobre A Gentle Night di Qiu Yang e Last Laugh di Zhang Tao – 27 Ottobre

di Qiu Yang e di Zhang Tao – 27 Ottobre Una vita cinese (trilogia) di Li Kunwu e Philippe Ôtié – 28 Ottobre

(trilogia) di Li Kunwu e Philippe Ôtié – 28 Ottobre Children Are Not Afraid of Death, Children Are Afraid of Ghosts di Rong Guang Rong e Ciao Ciao di Song Chuan – 28 Ottobre

di Rong Guang Rong e di Song Chuan – 28 Ottobre The Taste of Rice Flower di Peng Fei e Dog Days di Jordan Schiele. Il festival si concluderà alle ore 20.30 con la premiazione del Miglior Film – 29 Ottobre

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il sito ufficiale del festival a questo link