La strada per gli Academy Award sembra sempre più spianata per Damien Chazelle e il suo La La Land. Dopo i 7 Golden Globe, le 14 nomination e il PGA, stanotte è arrivato anche il Directors Guild of America, il premio dei registi americani. Il riconoscimento è stato consegnato a Chazelle da Alejandro G. Inarritu, vincitore delle passate due edizioni.