Domenica il Young Audience Film Day

Previsto per il 7 maggio (a Roma si svolgerà all’Auditorium del MAXXI), il Young Audience Film Day è una giornata dedicata al cinema per i giovani durante la quale una giuria selezionata dai paesi partecipanti e composta da ragazzi dai 12 ai 14 anni si riunirà al cinema per vedere 3 film nominati (Goodbye Berlin, Ma Vie de Courgette e The Girl Down Loch Änzi) e per discuterne insieme, votare e decretare così il vincitore. L’evento, organizzato dall’EFA Young Audience Award, avrà luogo in contemporanea in 36 città di 31 paesi, che dialogheranno tramite un collegamento live coordinato da Erfurt (Germania), durante il quale sarà possibile interloquire anche con i registi dei 3 film. Una volta convogliati i risultati nazionali, intorno alle 20.00 si svolgerà una cerimonia di premiazione visibile in diretta in streaming sul sito yaa.europeanfilmawards.eu. La giornata rientra nel programma di formazione che Alice nella città – sezione indipendente e autonoma del Festival Internazionale del Film di Roma – e Cityfest – il contenitore di eventi organizzato dalla Fondazione Cinema per Roma – portano avanti nel corso dell’anno.

Alice nella città collabora anche con il Ciak d’Oro speciale che premia i film che si rivolgono ai ragazzi e raccontano il loro mondo: 12 titoli italiani usciti tra il 1° maggio 2016 e il 30 aprile 2017, film di esordienti o autori affermati, storie coraggiose che raccontano ragazzi cinematografici non perfetti, non sempre buoni e gentili, a volte scomodi. I film in lizza per il Ciak Alice Giovani saranno votati dalle scuole, dai lettori di Ciak e dal pubblico di Alice nella città. Il film vincitore riceverà la targa nel corso della cerimonia di premiazione del Ciak D’Oro prevista per l’8 giugno.