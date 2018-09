È uscito il n. 64 di Diari di Cineclub

In questo numero: Trame da cinenovela. Marco Asunis; Ricordando Mino Argentieri. Ivano Cipriani; Lettera aperta a Gillo Pontecorvo. Mino Argentieri; Con lui imparammo a leggere un film. Mino Argentieri; La biblioteca del cinema Umberto Barbaro. DdC; Bergman e Antonioni 11anni dalla scomparsa. Maria Cristina Nascosi; Giallo napoletano. Giuseppe Previti; Nuova aria nel mondo del cineclubismo messicano. Gabriel Rodriguez Alvarez; Un intelligente, e divertente, libro sul cinema. Stefano Beccastrini; La notte dei generali. Demetrio Nunnari; Firenze FilmCorti Festival va in tour per la Toscana. M.D.; Altro che buona scuola delle tre iii e dell’alternanza. Antonio Loru; Un affare di famiglia (Shoplifters). Giovanni Ottone; Abbiamo ricevuto: Sacramerica. Angelo Cannavacciuolo;

Renzo Rossellini fra Cinema e Musica. Adriano Bassi; In memoria di Stefan Kaspar, filosofo e regista del Cambiamento. Maurizio Del Bufalo; Io danzerò: tra impressioni e movimento. Carmen De Stasio; Il Marocco set cinematografico. Pino Bruni; Arte visiva e macchina da presa. Lucia Bruni; Lars Hanson. Virgilio Zanolla; 66° Consiglio Federale FIC – Federazione Italiana Cineforum La FIC si riunisce a Bergamo. Angelo Signorelli;

L’Italia è una terra straniera. Adriano Piccardi; I simili: tragedia fantascientifica in chiave hitchcockiana. Giacomo Napoli; Lo sguardo in bianco e nero del Guareschi fotografo. Nuccio Lodato; Il disprezzo di Godard e la ri-scrittura. Andrea Fabriziani; Il diari di un’eternità. Io e Theo Angelopoulos di Petros Markaris. Giulia Zoppi; La terra degli alberi caduti. Antonio Falcone; Sardinia Film Festival Special: Ø Cronaca di un’edizione. Salvatore Taras: Il pugile-pastore e la donna-regista;

Le masterclass e il premio alla carriera a Koncalovskji;

Il convegno di Stintino: Appuntamento con il cineturismo;

La medaglia del Senato a Gavoi. L’isola delle Storie;

Tutti i vincitori. Ø La giornata dell’accessibilità al Sardinia Film Festival: un’esperienza speciale e un messaggio per tutti. Stefano Pierpaoli; Quando Hollywood vedeva rosso! Pierfranco Bianchetti; Carlo Vanzina e il cinema usa e getta. Alberto Castellano; Se la Bongiorno si vede al pomeriggio e Biancofiore a tarda notte. La bustina del dott. Tzira Bella; Alcuni secondari. Da Walter Brennan a Mario Brega, Nino Taranto, Mario Castellani e altri. Natalino Piras; USIGRai: La Rai è dei Cittadini e a loro va restituita;

Lo Sport in TV deve essere di tutti, per tutti; Luciano Bianciardi, tracce di cinema nella sua vita e opere. Elisabetta Francioni; Mi sono innamorato di te perché non avevo niente da fare. Danilo Loddo; ValdarnoCinema Film Festival cambia nome e rilancia. DdC; Mission impossibile – Fallout: Parigi come scenario limite. Àngel Quintana; Locarno 2018: vince il cinema di Singapore. G.O.; Savana padana. Giuseppe Barbanti; Il bene Mio. My Own Good. Adriano Silvestri; Gigi Proietti fra lingua e linguistica, un grande. Paola Dei; Il cinema è una forma di organizzazione del pubblico. DdC; Quell’attimo… quell’attimo prima è una cosa stupenda. DdC; Diari di Cineclub | YouTube. A cura di Nicola De Carlo; La televisione del nulla e dell’isteria.(XIX). DdC; Omaggio a Franco Basaglia. La libertà è terapeutica. DdC; La vignetta “San Lorenzo” è del maestro Pierfrancesco Uva; “MiBAC: il cinema ha una nuova paladina” e “Nicola B”. a Report, sono del maestro Luigi Zara; Il détournement di “Il grande Black” è del maestro Massimo Pellegrinotti.