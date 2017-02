Elle è Film della Critica per il SNCCI

Con la motivazione di apprezzarne lo “sguardo crudele e perfido sulla società borghese di oggi, tra desiderio e violenza, dove essere eccentrici è quasi un obbligo esistenziale”, il Sindacato Nazionale Critici Cinematografici Italiani ha designato Elle di Paul Verhoeven, visto lo scorso maggio a Cannes, e in uscita in sala in Italia il prossimo 23 marzo dopo aver trionfato agli ultimi Premi Cèsar, come Film della Critica. “Verhoeven gioca d’azzardo con una black comedy lucida e spietata”, si legge nella motivazione: “il carosello di situazioni tragiche e perversioni varie fa esplodere il film in una sarcastica comicità di rado così entusiasmante. Straordinari gli interpreti, magnifica al solito Isabelle Huppert”.