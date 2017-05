Esce il n. 50 di Diari di Cineclub

In questo numero: W il 1° Maggio anche a coloro che non hanno un lavoro. DdC; Una nuova legge vecchia. Mino Argentieri; La festa del 1° Maggio, diritto di tutti, nel mondo dell’arte. DdC; E’ uscito Cinemasessanta n. 328. DdC; Mino Argentieri, nato a Pescara. Piero Giampietro; Roma e Napoli ricordano Mino Argentieri: · Roma. Un incontro all’AAMOD – Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico per non dimenticare Mino Argentieri. Ivano Cipriani; · Mino Argentieri a Napoli per ricordare il suo grande lavoro culturale nella città partenopea. V.E; · Mino Argentieri sulle pagine di Diari di Cineclub. DdC; Ivano Cipriani, Balilla Blues. Diario di una liberazione. Antonino Orlando; Che spettacolo! Si salva chi può. DdC; Il film del Direttore Generale – MiBACT “Cado dalle nubi 2”. DdC; Fondi al Cinema. Al rogo i circoli del cinema? Patrizia Masala; Sfogliando un vecchio libro di cinema: Schermo delle mie brame, 1978, di Enzo Ungari. Stefano Beccastrini; Poetiche. Non ho smesso di sognarti. Charles Bukowski; The Bacchus Lady. Giulia Zoppi; Rosso veneziano. Mario Dal Bello; Split. Il ritorno al thriller di Manoj Nelliyattu Shyamalan. Giacomo Napoli; Tonino. Il documentario di Ceccarini e Molinari. Alexander Prokhorov; Juzo Itami: la sua vita come uno dei suoi film. Marino Demata; La La Land e Moonlight. Luisa Saba; Il cinema e il romanzo moderno. Fabio Massimo Penna; Il nostro caro Totò. Alberto Castellano; Melodia in Bianco e Nero. Elisabetta Pandimiglio; Il nuovo presidente dei CGS è Cristiano Tanas. Patrizia Masala; La percezione cinematica della perdita. Carmen De Stasio; Trittico femminile al Piccolo di Milano. Loretta Ortolani; Buongiorno, vecchio Méliès. Elisabetta Randaccio; XXXV Valdarno Cinema Fedic. Diletta Paoli; Vedere Alida. Voci lontane, sempre presenti… Ricordo di Lorenzo Pellizzari. Nuccio Lodato; Disagi a Gerusalemme! La bustina del dott. Tzira Bella; Lo statuto onto-estetologico del cinema. Giovanni Mazzallo; Metal Slug (due chiacchere dal mondo dei videogiochi). Davide Deidda; Le voci di Cartoonia tornano. Tiziana Voarino; Il nuovo presidente FEDIC. Lorenzo Caravello; Dove pulsa il futuro: Festival del Cinema Africano, d’Asia e America Latina. Tonino De Pace; L’eredità Ferramonti di Mauro Bolognini (1976) 118’. Giuseppe Previti; Visioni di cine(ma) indipendente. Paola Abenavoli; Natalino Balasso, commediante nella rete e sul palco (ma non in tv). Giuseppe Barbanti; Tutte le metafore di Giù la testa. Natalino Piras; FICC: 70 anni e un futuro di inclusione e accoglienza di nuovi circoli. Andrea Fabriziani; Bobby Driscoll. Virgilio Zanolla; Metamorfosis del cineclubismo en México. Gabriel Rodriguez; La realtà nello sguardo. Cecilia Mangini. Francesca Mantero; I maestri del cinema in Biblioteca a Mestre. Michela Manente; Totò: “e ho detto tutto”. Nino Genovese; E’ uscito Cineforum 563. DdC; Il ruolo dei media nella costruzione dell’idiota del Duemila. Antonio Loru; L’ultimo metrò di François Truffaut. Giorgia Bruni; Il magico storyboard di Pasolini per Totò. Enzo Lavagnini; Il riflesso di Moonlight. Silvia Lorusso; La fiction in televisione: dagli sceneggiati alla serialità. Andrea David Quinzi; Elle. Paola Dei; Personal Shopper: l’ultima fantasmagoria di Oliver Assayas. Giulia Marras; La narrazione della luce: influenza dell’immagine pittorica sull’immagine filmica. Roberto Petrocchi; Moab Mother Of All Bombs Yemen War. Massimo Spiga; La televisione del nulla e dell’isteria (Vª). DdC; Alberto Sordi. La voce di Stanlio e Ollio in carne ed ossa. Enzo Pio Pignatiello; In ricordo di Don Lorenzo Milani a 50 anni dalla sua morte. A.T. La vignetta “La paga è bassa ma fa curriculum è del maestro Pierfrancesco Uva; L’illustrazione “Don Chisciotte – Uno sguardo sulle cose del mondo” di Giampiero Bazzu; Le caricature “N. Borrelli” e “Totò, a livella” Sono del maestro Luigi Zara;