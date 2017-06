Étranger Film Festival. Dal 7 al 11 giugno il Festival sulla diversità a Gioia Del Colle

Si terrà dal 7 al 11 giugno l’Étranger Film Festival, il festival di cinematografia, letteratura e arti visive che per cinque giorni trasformerà Gioia Del Colle in un osservatorio dedicato al tema della diversità come differenza di genere, sociale, etnica, religiosa e politica. Durante la durata del festival ci saranno incontri con autori di letteratura contemporanea, registi, video artist e fumettisti. Il programma conta la presenza di 35 artisti, 25 proiezioni e 10 eventi speciali a ingresso libero ospitati nel Chiostro di Palazzo San Domenico di Gioia Del Colle.

Al concorso gareggiano 17 opere di registi emergenti e video artisti internazionali che affrontando il tema della diversità si contenderanno due importanti premi in denaro: il Premio Étranger assegnato dalla giuria tecnica composta dai registi Edoardo Winspeare, Marco Santarelli e Angelo Amoroso D’Aragona e il Premio del pubblico La Barisienne, dedicato a Ricciotto Canuto pioniere della critica nato e vissuto a Gioia Del Colle.

Il 7 giungo alle 19 si terrà l’evento di apertura dedicato al fotoreporter di guerra Roberto Pedron. Nel Chiostro sarà allestita la mostra sul reportage Ti racconto una storia realizzato con 40 istantanee sulla guerra in Medio Oriente vista con gli occhi dei bambini.

Numerosi saranno gli incontri: l’8 giugno sarà ospite il regista indiano Pan Nalin che presenterà il suo ultimo film Netflix Angry Indian Goddesses, introdotto dalla giornalista del Tg3 Puglia Claudia Bruno con cui terrà un dibattito su Bollywood e la tipizzazione della donna.

L’11 giugno Massimo Causo (critico e curatore della sezione Onde del Festival di Torino) coordinerà l’incontro con il regista di Indivisibili Edoardo De Angelis.

Tra le anteprime, il 7 giungo alle 21.30 il film Taranta on the road a cui seguirà l’incontro con il regista Salvatore Allocca.

QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL