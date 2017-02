Fast Forward, le fotografie compresse di Jason Shulman in mostra a Roma

E’ stata inaugurata il 28 Gennaio alla White Noise Gallery di Roma la mostra Fast Forward (il sito ufficiale), progetto dell’artista inglese Jason Shulman, ospitato per la prima volta in Italia. L’esposizione si compone di 13 opere, tutte fotografie a grande formato ciascuna delle quali riassume in un’unica immagine un intero film grazie a lunghissime esposizioni dell’obbiettivo. Le pellicole scelte fanno parte tutte del repertorio cinematografico italiano, da Pier Paolo Pasolini, a Fellini a Paolo Sorrentino, e rientrano di un percorso a tre atti denominato La Trilogia del Silenzio che continuerà con le mostre dedicate a Lee Madgwick e Mar Hernández.

Comprimere centinaia di migliaia di frame di un film in un’unica immagine fotografica fa emergere una dominante di colore che collega immediatamente lo spettatore alla propria conoscenza del regista e del relativo immaginario. Si perde così la dimensione del sonoro e del movimento in favore di un’impressione del tutto emotiva. Questo è l’obiettivo di Shulman la cui ispirazione alle opere di Gerhard Richter e l’Arte Processuale degli anni ’70 è evidente nell’assoluta fascinazione per l’imprevedibilità che lo ha reso uno degli artisti più interessanti del panorama culturale di questi ultimi anni. Fast Forward sarà a Roma fino al 25 marzo 2017.